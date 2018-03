Nach dem Sieg gegen den Gruppenersten Ulm und der knappen, aus Sicht von Heptner vermeidbaren Niederlage beim Tabellenzweiten Jahn München („Das Spiel hätten wir gewinnen müssen“) hat das Team Urspring zum Hauptrundenende gegen den Tabellendritten Bayern München mit einem Erfolgserlebnis abgeschlossen. Die Leistungen zum Ende der zweiten Saisonphase machen Mut für die nächste Aufgabe. „Mit zwei Siegen in den drei Spielen gegen die Top-Teams der Gruppe gehen wir mit Selbstbewusstsein in die Play-offs“, sagt Urspring-Trainer Oliver Heptner. Der Gegner ist Würzburg, der Tabellenvierte der Hauptrundengruppe 3, der aufgrund der besseren Platzierung zunächst Heimrecht hat.

Heimrecht in der ersten Play-off-Runde und damit eine bessere Platzierung in der Hauptrunde war ursprünglich auch das Ziel des Teams Urspring. Die letzten drei Auftritte in der Hauptrunde lassen nicht vergessen, dass es davor nicht rund gelaufen war und Urspring von seinen zehn Spielen nur drei gewonnen hat. „Wir hatten uns, was die Anzahl der Siege angeht, mehr erhofft. Wir hatten uns ein ehrgeizigeres Ziel gesetzt, gerade auch die Jungs selbst, und sind somit ein Bisschen unter unseren eigenen Erwartungen geblieben“, sagt Trainer Heptner, der mit den Fortschritten der Mannschaft unterm Strich aber zufrieden ist. „Die Entwicklung war am Schluss positiv.“

Die Leistungseinbrüche im Laufe der Hauptrunde machte Heptner auch am neuen Modus der JBBL mit Vorrunde und sieben Partien und einer Hauptrunde mit sechs starken Teams und zehn Spielen fest. „Die Saison kommt einem extrem lang vor und vielleicht entsteht da ein leichter Lagerkoller, im Internat womöglich schneller als anderswo“, so Heptner. Zudem seien die Belastungen für die jungen Spieler, von denen einige nicht nur in Urspring auch im NBBL-Team zum Einsatz kommen, im Laufe der Saison hoch. Ferner habe sich die Mannschaft in der Hauptrunde zeitweise selbst zu stark unter Druck gesetzt – bewusst habe er daher in den letzten Partien versucht, Last von den Schultern seiner Spieler zu nehmen. Mit Erfolg.

So gehen die U16 aus Urspring gestärkt in die K.-o.-Runde. „Das Selbstvertrauen ist genau zum richtigen Zeitpunkt wieder da“, sagt Heptner. Bis zum Start der Play-offs Anfang März hat er nun eineinhalb Wochen Zeit, die Mannschaft auf das Duell mit Würzburg vorzubereiten. Nach dem freien Tag nach dem Bayern-Spiel standen erst einmal lockere Einheiten mit anderen Sportarten als Basketball auf dem Programm (Heptner: „Die Jungs sollen mal was anderes spielen, um den Kopf freizubekommen“), ehe dann die konzentrierte Vorbereitung auf die dritte Saisonphase beginnt.