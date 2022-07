Die erste Albwasserversorung

Das Biosphären-Informationszentrum Schelklingen-Hütten bietet am Sonntag, 17. Juli, eine geführte Wanderung unter dem Motto „Folgen Sie den Spuren der ersten Albwasserversorgung auf die Albhochfläche“ an. Die Albwassertour bewegt sich auf den Spuren der ersten Albwasserversorgung. Der Rundweg mit einer Länge von elfeinhalb Kilometern führt in etwa dreieinhalb Stunden und 224 Höhenmetern zu historischen Orten in der Naturlandschaft.

An verschiedenen Stationen erzählt die Romanfigur „Der Schultheiß von Justingen“ vom Entstehen der ersten Albwasserversorgung auf der Schwäbischen Alb. Auch das erste Pumpwerk der Albwasserversorgung wird besucht und der denkmalgeschützte Wasserhochbehälter „Sandburren“, der den Albdörfern Justingen, Ingstetten und Hausen erstmalig eine dauerhafte Wasserversorgung auf der wasserarmen Albhochfläche gewährleistete, besichtigt.

Die Tour beginnt um 10 Uhr am Infozentrum und endet nach vier bis fünf Stunden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Kinder sollten gute Wanderer sein. Die Wanderung ist nicht mit Kinderwagen möglich. Die Teilnehmer sollten an festes Schuhwerk, dem Wetter angepasste Kleidung, Mund-Nasen-Schutz (für den Fall, dass der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann) Getränke und ein Rucksackvesper denken.