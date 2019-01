Die Bayern haben den längeren Atem

Eine Woche nach dem Erfolg gegen Ulm hat die U16 aus Urspring in der Hauptrunde der Jugendbasketball-Bundesliga (JBBL) das nächste Spitzenspiel verloren. Zu Hause gegen Bayern München zog das Team Urspring nach einer lange ausgeglichenen Partie mit 75:89 den Kürzeren.

JBBL, Hauptrunde: Team Urspring – Bayern München 75:89 (22:19, 19:20, 15:18, 19:32). - Das erste Aufeinandertreffen mit den Bayern in der Hauptrunde hatten die Klosterschüler deutlich verloren (61:110), das sollte sich nicht wiederholen. Und es wiederholte sich auch nicht, die Mannschaft des Gastgebers war lange auf Augenhöhe mit dem deutschen Vizemeister der vergangenen Saison. „Bis acht Minuten vor Schluss war es ein ausgeglichenes Spiel“, sagte Trainer Oliver Heptner. Und das, obwohl man beim Team Urspring schon mit dem Auftritt im mit 22:19 gewonnenen ersten Viertel nicht ganz glücklich war. „Offensiv waren wir nicht schlecht, aber auch da waren wir nicht zufrieden, weil wir viel zu viele Chancen ausgelassen haben und auch zu viele Ballverluste hatten“, so Heptner.

Urspring lag auch zur Halbzeit vorn (41:39) und hielt auch im dritten Viertel dagegen, obwohl die Münchner nach 30 Minuten knapp mit 57:56 die Nase vorn hatten. Knapp war es auch in den ersten Minuten des vierten Abschnitts. „Da ist das Spiel gekippt“, sagte Heptner, der auf den erkrankten Malte Nies und damit einen wichtigen Spieler verzichten musste. In der zweiten Halbzeit war bei Urspring auch Maximilian Langenfeld nur noch eingeschränkt einsetzbar, nachdem er kurz nach der Pause bereits sein viertes persönliches Foul kassiert hatte. Die Münchner hatten dank ihres auch in der Breite hochkarätigen Kaders Vorteile und bauten ihren Vorsprung in den letzten Minuten weiter aus. „Am Ende fehlten uns ein, zwei Spieler für eine tiefe Rotation“, so der Urspring-Trainer. Dessen Spieler hatten in der Schlussphase, aber auch schon davor Probleme bei den Rebounds, die körperlich überlegenen Münchner schnappten sich im gesamten Spiel 62 Abpraller (davon 24 in der Offensive) – zum Vergleich: Urspring kam auf 41 (offensiv: 13). Bei so vielen Rebounds des Gegners sei ein Spiel nur schwer zu gewinnen, so Heptner, der wie seine Mannschaft enttäuscht und verärgert über die verpasste Chance war. Als kleiner Trost blieb dem Team Urspring die Erkenntnis, dass man sich gegenüber dem ersten Duell mit den Bayern deutlich gesteigert habe und dass man gegen einen so ambitionierten Gegner „mitspielen kann“. Beste Punktesammler bei Urspring waren Daniel Helterhoff (20), Timo Neunzling (18), Jonathan Diederich (14) und Maximilian Langenfeld (12).

In wenigen Tagen trifft Ursprings U16 erneut auf einen Mannschaft aus München, am Sonntag, 27. Januar, 15 Uhr, steht das Nachholspiel bei Jahn München auf dem Programm. Jahn unterscheide sich von den Bayern spielerisch deutlich, gehe eher unorthodox zu Werke, „aber es wird auf die gleichen Sachen ankommen“, so Heptner. Vor allem auf die Rebounds, sie sieht Heptner gegen die bisher in der Hauptrunde noch sieglose TS Jahn München als Schlüssel zum Erfolg. „Wir werden sehen, was wir aus dem Spiel gegen Bayern München gelernt haben.“