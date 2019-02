Derby zum Ende der JBBL-Hauptrunde

Zum Abschluss der Hauptrunde in der Jugendbasketball-Bundesliga (JBBL) ist das Team Urspring am Sonntag, 24. Februar, bei der U16 von Ratiopharm Ulm zu Gast. Spielbeginn in der Kuhberghalle ist um 15.30 Uhr.

JBBL, Hauptrunde: Ratiopharm Ulm – Team Urspring (Sonntag, 15.30 Uhr). - Während Ulm Platz zwei in der Gruppe bereits sicher und auch keine Chance hat, Bayern München von Rang eins zu verdrängen, geht es für Urspring im Fernduell mit der Internationalen Basketballakademie München (IBAM) um Platz drei. Derzeit ist das Team Urspring Dritter, doch bei einer Niederlage in Ulm und einem Sieg des Tabellenvierten IBAM gegen Jahn München fiele Urspring auf Rang vier zurück. Was mit Blick auf die Play-offs und den aus der Hauptrundengrupppe 3 kommenden Gegner besser wäre – Platz drei oder vier – ist schwer vorherzusagen, dennoch ist für Urspring-Trainer Oliver Heptner und sein Team das Ziel fürs letzte Hauptrundenspiel klar: ein Sieg im Derby, der Urspring gegen Ulm schon vor wenigen Wochen zu Hause gelang. Bei einer Besprechung hätten seine Spieler signalisiert, die Hauptrunde mit einer Bilanz von 6:4 Siegen abschließen zu wollen – aktuell steht man bei 5:4. Dass die Aufgabe in Ulm schwierig wird, dass ist dem Team Urspring aber bewusst. Auch wenn es für Ulm um nichts mehr geht und die U16 des Bundesligisten im Grunde seine Kräfte schonen könnte, rechnet Heptner mit viel Gegenwehr. Die 72:90-Niederlage vor wenigen Wochen in Urspring ist in Ulm nicht vergessen.