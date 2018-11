Derby von zwei Play-off-Kandidaten

In der Nachwuchsbasketball-Bundesliga (NBBL) stehen sich am Mittwoch, 21. November, die U19-Mannschaften aus Urspring und von Ratiopharm Ulm gegenüber. Spielbeginn in der Ulmer Kuhberghalle ist um 20 Uhr. Beide Teams haben in der Hauptrundengruppe vier Punkte gesammelt, wobei Ulm ein Spiel weniger ausgetragen hat. In der Tabelle liegt der Nachwuchs des BBL-Klubs auf dem vierten Platz, einen Rang vor Urspring. Die am Ende der Hauptrunde besten vier Mannschaften qualifizieren sich für die Play-offs, die anderen vier müssen in die Play-downs. Weil sich an der Tabellenspitze die Internationale Basketballakademie München (IBAM) und Ludwigsburg bereits ein Stück abgesetzt haben und der Tabellendritte Bayern München erst zwei Spiele absolviert hat (und noch ungeschlagen ist), ist das Nachbarschaftsduell in der Kuhberghalle für beide Teams von Bedeutung.