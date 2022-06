Kirchengemeinde gestaltet Blumenteppich im Pizzakarton

Schon voriges Jahr war es der Hingucker in der Schelklinger Herz-Jesu-Kirche: Ein Blumenteppich moderner Art erstrahlte im Gotteshaus. Auch in diesem Jahr soll es den Blumenteppich im Pizzakarton geben. „Wie im letzten Jahr, möchten wir Sie gerne mit ins Boot nehmen“, heißt es vom Blumenteppich-Team und dem Kirchengemeinderat.

Zusammen mit großer Unterstützung soll das Gemeinschaftswerk als Mitmachaktion stattfinden. „Wir freuen uns über jede Teilnahme an dieser Aktion, egal ob die Blumenteppiche durch Einzelpersonen, Familien, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Gruppierungen hergestellt werden“, so die Organisatoren weiter. Alle seien herzlich willkommen.

Die Teilnahme ist ganz einfach: Man nehme von einem sauberen Pizzakarton den Deckel oder den Boden. In diesem wird dann der kleine Blumenteppich ganz nach der eigenen Vorstellung angefertig. Die fertigen Werke sollen dann am Vortag von Fronleichnam bis 16 Uhr in die Kirche gebracht werden. Dort sollen sie an einem der Seitenaltäre abgestellt werden. Je nach Wetterlage werde dann in oder vor der Kirche ein buntes Mosaik aus den kleinen Kunstwerken gelegt.

Werke laden zum Verweilen ein

Wer keinen eigenen Pizzakarton zur Verfügung hat, für den gebe es die Möglichkeit, in der Kirche einen abzuholen. Die Kartons stehen schon seit vergangenem Wochenende seitlich am Marienaltar zur Verfügung. „Wir freuen uns über ganz viele kleine und große Unterstützer.“ Mehr als 50 solcher geschmückter Miniblumenteppiche in den Kartonquadraten konnten im Vorjahr zu einem Ganzen zusammengereiht werden.

Viele Gottesdienstbesucher nutzten abschließend die Zeit, um die Werke intensiv zu begutachten. Vertreten waren vielfarbige Blumenkompositionen, aber immer wieder auch Motive, die von Kreuz, Kelch und Hostie geprägt waren, dem Allerheiligsten eben.