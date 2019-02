Das Ziel ist weiter erreichbar

Die U16 aus Urspring hat ihr letztes Heimspiel in der Hauptrunde der Jugendbasketball-Bundesliga (JBBL) für sich entschieden. Mit 70:68 setzte sich das Team Urspring in einem hart umkämpften Spiel durch und rückte in der Tabelle der Hauptrundengruppe 4 auf den dritten Platz vor.

JBBL, Hauptrunde: Team Urspring – TS Jahn München 70:68 (18:19, 15:17, 17:16, 20:16). Der Auftakt verlief alles andere als nach Wunsch für den Gastgeber, dessen Trainer Oliver Heptner sich früh zu einer Auszeit gezwungen sah. Beim Stand von 5:13 rief Heptner seine Spieler zu sich an die Bank, um sie aufzurütteln. „Den Beginn haben wir total verschlafen“, sagte der Trainer, der in der Vorbereitung auf die Partie auf die Stärken der Münchner hingewiesen hatte. Man wollte verhindern, dass die Münchner zum Korb ziehen und sie stattdessen vermehrt zu Würfen aus der Distanz zwingen und so aus dem Rhythmus bringen. Doch als waren die Hinweise schon wieder vergessen, hatten sich die Urspringschüler in den ersten Spielminuten überrumpeln lassen. Nach der Auszeit wurde es besser, die Heimmannschaft kam wieder heran und lag am Ende des ersten Viertels nur noch knapp in Rückstand (18:19).

Es blieb auch im zweiten Abschnitt eng, die Münchner, die bisher in der Hauptrunde nur ein Spiel gewonnen hatten (zu Hause gegen Urspring) wehrten sich und bauten ihren Vorsprung zur Halbzeit noch leicht aus (36:33). Bei Urspring lief es in der Offensive nicht rund, die Mannschaft leistete sich auch zu viele Ballverluste – am Ende waren es sogar 27 Turnover, ein hoher Wert (Jahn München: 19).

Dass die Mannschaft von Trainer Oliver Heptner in der zweiten Halbzeit beide Viertel für sich entschied und das Spiel doch noch gewann, lag vor allem daran, „dass wir bei den Rebounds dominiert haben“. 50 Abpraller schnappten sich die Urspringschüler, davon 16 in der Offensive (München: insgesamt 34, davon zehn Offensivrebounds). Dies bescherte ihnen wiederholt eine zweite und dritte Wurfchance, die sie dann nutzten – allen voran Daniel Helterhoff, mit 23 Punkten Topscorer des Spiels, der zudem erstaunliche 21 Rebounds holte und mit neun Assists ein Triple-Double nur knapp verfehlte.

Im Schlussabschnitt, in das Urspring mit einem knappen Rückstand gegangen war (50:52), erwies sich das Team als nervenstärker und frischer als die Gäste, die tags zuvor gegen Bayern München bereits eine Begegnung in der JBBL bestritten hatten. Bei Uspring, deren Spieler tags zuvor in der U18-Oberliga ebenfalls im Einsatz waren, taten sich auch Spieler aus der zweiten Reihe hervor – wie Kevin Jochimsthal bei seinem erst zweiten Einsatz in der JBBL. Zwei „sehr wichtige Offensivrebounds“ habe er junge Spieler geholt, die seine Mitspieler dann zum Korberfolg nutzten, so Heptner.

Fernduell um Platz drei

Mit dem fünften Erfolg im neunten Hauptrundenspiel nähert sich das Team Urspring ihrem Ziel, die Hauptrunde mit sechs Siegen zu beenden. Mit zwölf Punkten hätte Urspring auch Platz drei sicher, andernfalls droht das Team wieder auf Rang vier zurückzufallen. Im Fernduell mit der Internationalen Basketballakademie (IBAM) hat Heptners Mannschaft die auf dem Papier schwierigere Aufgabe: Urspring muss zum zweitplatzierten Nachbarn Ulm, während die IBAM noch das Stadtderby gegen Jahn München vor sich hat. Von der endgültigen Platzierung hängt ab, auf wen das Team Uspring in den Play-offs trifft – wobei auch in der Hauptrundengruppe 3, aus der der Gegner kommt, noch keine Entscheidung gefallen ist.