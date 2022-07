Hofgut Oberschelklingen steht teilweise in Flammen

Teile des Hofguts Oberschelklingen stehen derzeit in Flammen. Die Rauchwolke breitet sich über der Stadt Schelklingen aus und ist sogar bis Ehingen zu sehen. Einsatzkräfte der Feuerwehren aus dem ganzen Alb-Donau-Kreis sind aktuell dabei, gegen die Flammen auf dem landwirtschaftlichen Anwesen, das über der Stadt Schelklingen im Biosphärengebiet Schwäbische Alb liegt, zu kämpfen.

Scheune in Vollbrand

Eine Scheune steht im Vollbrand, das Feuer droht nach Aussagen der Einsatzkräfte aktuell auf andere Gebäude des Betriebes, darunter ein Wohnhaus, überzugreifen. Landwirte aus der Umgebung helfen den Feuerwehren aus, indem sie in Güllefässern Löschwasser an den Brandort heranschaffen. Neben der Feuerwehr sind Einsatzkräfte des THW und des DRK im Einsatz. Zur Brandursache und möglichen Verletzten gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine verlässlichen Aussagen der Kräfte vor Ort, die mit der Bekämpfung des Brandes beschäftigt sind. Weitere Informationen folgen in Kürze.

Der Brand des Hofguts. (Foto: seli)