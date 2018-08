Christine Hauke leitet seit 22 Jahren die Bücherei

„Sie haben es studiert. Hier ist ein leeres Gebäude, nun machen Sie mal“, mit diesen Worten begrüßte Bürgermeister Rudolf Stützle im August 1996 die neue Leiterin der Stadtbücherein in Schelklingen: die Diplom-Bibliothekarin Christine Hauke. 29 Jahre jung war Christine Hauke in diesem Sommer, es war ihre erste richtige Stelle als Bibliothekarin, zuvor hatte sie „immer nur Schwangerschaftsvertretungen gemacht“.

„Das war eine riesige Chance, die sich mir damals bot. Das ganze Haus war leer, nur die Regale waren vorhanden“, berichtet Christine Hauke im Gespräch von ihren ersten Gehversuchen als Leiterin der Schelklinger Stadtbücherei. Heute, auf den Monat genau 22 Jahre später, kennt die Schelklinger Stadtbücherei kein anderer so gut wie Christine Hauke. „Unsere Hauptzielgruppe sind Familien und Kinder“, betont sie. Auf dieser Grundlage sucht sie die Bücher und Medien aus, die in der Schelklinger Stadtbücherei vorhanden sind - rund 7000 sind es an der Zahl. Hinzu kommen weitere zehntausende Bücher, die über die Stadtbücherei online bezogen werden können.

Berufung per Zufall

Das Christine Hauke Bibliothekarin geworden ist, sei eher dem Zufall geschuldet, erklärt die 51-Jährige im Gespräch. „Ich wollte etwas mit Menschen zu tun haben und außerdem lese ich sehr, sehr gerne“, unterstreicht die Sendenerin, die die Bücherei in Schelklingen mit drei weiteren Teilzeitkräften betreibt. Zunächst habe sie überlegt, ob sie Sozialpädagogik studieren soll. Zum Schluss wurde es das Bibliothekswesen. Bereut hat sie es bis heute nicht.

Ein ganz besonderes Anliegen ist Christine Hauke über die Jahre hinweg eine ganz besondere Aktion geworden, bei der sie mit insgesamt 14 vollbepackten Bücherkisten durch die Klassen eins bis vier der Schelklinger Grundschulen tourt. „Durch die Besuche hat jedes Schelklinger Kind die Möglichkeit, so mit uns in Kontakt zu kommen. Jeder sollte lesen können, sonst hat man in der heutigen Zeit verloren. Mit den Kisten schaffe ich es, jedes Kind wenigestens zu erreichen. In anderen Städten können gleich ganze Bibliotheken in den Schulen eingerichtet werden. Das kann sich die Stadt Schelklingen aber aufgrund der Finanzlage nicht leisten“, so die Büchereileiterein. Immerhin: die freiwillige Aufgabe, wie das Betreiben einer Stadtbücherei, leistet man sich noch am Fuße der Alb. Und, dass dies durchaus etwas besonderes ist, weiß man auch im Rathaus. „Der Rückhalt in der Verwaltung ist schon enorm. Schelklingen bietet seinen Leuten hier wirklich etwas tolles“, unterstreicht Christine Hauke.

Organisatorische Dinge

Wenn Christine Hauke nicht gerade am Tresen im Erdgeschoss der Stadtbücherei steht, um Leser zu bedienen, kümmert sie sich um organisatorische Dinge. Beispielsweise um den Ferienleseclub, den es heuer bereits im neunten Jahr gibt und der ihr, genau wie die Touren durch die Schulklassen, ganz besonders am Herzen liegt. Dabei können Schüler ab der ersten Klasse exklusive Bücher entleihen, über ein Logbuch erfassen und nehmen zum Abschluss der Ferien an einer Verlosung teil.