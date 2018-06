Chöre und Stadtkapelle gestalten Hochamt

Wenn am Sonntag, 10. Juni, um 10.30 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche das feierliche Hochamt zum Kirchenpatrozinium begangen wird, kommt es zu einer ganz besonderen Premiere: Katholischer Kirchenchor, Liederkranz und Stadtkapelle werden das Hochamt erstmals gemeinsam musikalisch umrahmen. Dann werden rund 70 Sängerinnen und Sänger sowie 16 Bläser in der Kirche zu hören sein, die neben der Missa Brevis von Jacob de Haan aus dem Jahre 1959 mit ihren Liturgieschritten unter anderem „You raise me up“ erklingen lassen.

Angelika Köder als Solistin

Es ist eng im Schelklinger Sängerheim im Längental, als alle Sängerinnen und Sänger endlich sitzen, um in einer der letzten Proben noch einmal alles für das festliche Hochamt am kommenden Sonntag einzustudieren. Zunächst noch ohne die Unterstützung der Bläser von der Stadtkapelle wird das Chorstück „You raise me up“ einstudiert. Alles sitzt, Sopranistin Angelika Köder überzeugt ebenfalls mit einer nahezu perfekten Soloeinlage und auch Chorleiter Albrecht Krokenberger vom Liederkranz macht einen mehr als zufriedenen Eindruck wenige Tage vor der Premiere.

Vorgeschmack auf beengte Kirche

Als schließlich die Musiker der Stadtkapelle eintreffen und sich mit ihren Instrumenten unter die Reihen von Kirchenchor und Liederkranz mischen, wird es noch einmal enger im Proberaum des Musikerheims. Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was die rund 70 Sängerinnen und Sänger am Sonntag in der Herz-Jesu-Kirche erwartet, wenn sie ihren Platz auf der Empore des Gotteshauses einnehmen werden. Dass es überhaupt zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist, ist dem Chorleiter des Liederkranz, Albrecht Krokenberger, zu verdanken, sagt Vereinsvorsitzender Stephan Jedele im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. „Normalerweise ist der Liederkranz nur für weltliche Musik zu haben. Aber die Umrahmung mit den Bläsern hat uns überzeugt, eine Ausnahme zu machen“, berichtet Stephan Jedele.

„Das wird ein Jahrhundertwerk!“

Für Heinz Lechner, Sprecher des Katholischen Kirchenchores, ist schon vor dem Auftritt am Sonntag in Herz-Jesu klar: „Das wird ein Jahrhundertwerk! So einen Zusammenschluss von Musikern hat es in Schelklingen noch nicht gegeben.“ Und auch Stephan Jedele ist voller Euphorie: „Wir konnten sogar auf unser Probewochenende in Untermarchtal verzichten, so gut sitzt alles. Es war zwar schon alles gebucht, aber wir konnten da zum Glück noch einmal absagen“, so der Liederkranz-Vorsitzende.

Vorbereitungen seit vergangenem Sommer

Die Vorbereitungen für das Hochamt am Sonntag laufen seit dem Ende der vergangenen Sommerferien. Zunächst probten die einzelnen Chöre und die Stadtkapelle alleine, bis schließlich im Frühjahr die ersten gemeinsamen Proben auf dem Programm standen. „Es hat überraschenderweise sofort geklappt“, unterstreichen Lechner und Jedele unisono das gute Zusammenspiel der beiden Chöre mit der Stadtkapelle. Und auch der Zusammenhalt unter den Vereinen würde so gestärkt, meint Jedele: „Man weiß nie, wann man aufeinander angewiesen ist.“

Messe wird auf CD gepresst

Die Messe am Sonntag wird auch auf CD gepresst. Bei Interesse kann diese über den Vorsitzenden des Liederkranzes, Stephan Jedele, für den Preis von zehn Euro bezogen werden. Weitere Informationen unter der E-Mailadresse stephan-jedele@t-online.de.

Gemeindefest steigt im Anschluss

Im Anschluss an das Hochamt am Sonntagmorgen wird auf dem Kirchplatz das Gemeindefest gefeiert.