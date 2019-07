Bunte Drachen schweben über dem Schmiechener Sportgelände

Auf den großen freien Flächen des Sportgeländes in Schmiechen haben am Sonntag nicht nur Kinder bunte Drachen fliegen lassen: Auch zahlreiche erfahrene Drachenpiloten sind der Einladung des TSV Schmiechen zum Drachenfest gefolgt – manche haben dafür auch eine längere Anreise in Kauf genommen. Wie etwa Werner Buhmann aus Memmingen. Der Hobby-Drachenflieger war schon beim ersten TSV-Drachenfest in Schmiechen mit dabei und wollte sich das Spektakel auch dieses Jahr nicht entgehen lassen. „Dabei habe ich unter anderem einen sogenannten Triton“, erklärte er. Dieser bunte Drache (Bild) kommt mit seinem steilen Leinenwinkel auch bei wenig Wind gut zurecht und eignet sich hervorragend, um an der Leine weitere kleinere Drachen und Schmuck wie etwa einen kleinen Rochen und auch Herzen anzubringen.

Buntes Rahmenprogramm

„Dafür muss der Drachen aber ruhig stehen, was bei ruppigem Landwind nicht immer einfach ist“, erklärte Buhmann, der seit fast zehn Jahren diesem Hobby nachgeht: „Weil es mir Entspannung bringt, man draußen ist und es Spaß macht mit dem Wind zu spielen.“ Während sein Triton immer weiter nach oben stieg und mit vielen anderen Drachen um die Wette flog, waren nebenan die Hunde der Rettungshundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes Ulm/Alb-Donau aktiv. Und wer keinen Drachen dabei hatte, konnte sich noch eben ein Exemplar auf dem Sportplatz kaufen und direkt loslegen.