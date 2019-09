BUND kritisiert Aufbereitungsanlage für Zementwerk

Was für eine Überraschung: Nach ihrer ausgelassenen Hochzeitsfeier in der Lautertalhalle in Lauterach am vergangenen Wochenende haben Lisa und Sebastian Herrmann ihr Haus in Dintenhofen in der Frühe nicht mehr wiedererkannt.

Die Nachbarn haben dem Paar einen Streich gespielt und das komplette Haus mit Bierkisten zugemauert.

Kein Zugang frei Erschöpft erreichte das Paar um 6 Uhr morgens am Sonntag das eigene Heim. „Im ersten Moment waren wir ganz schön überrascht“, erzählt Lisa Herrmann, „aber dann haben wir uns riesig ...