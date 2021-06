Bücherbox bringt Abwechslung ins Seniorenzentrum

Bücher erzählen Geschichten, vermitteln Wissen, bringen uns an andere Orte, verraten uns Rezepte oder lassen uns in Kunstbilder eintauchen. Es gibt viele Gründe, Bücher zu lesen. Wenn die Bewohner nicht mehr zur Bücherei kommen können, kommen die Bücher eben zu den Senioren. „Neben Familien mit kleinen Kindern sind Senioren eine unserer Hauptzielgruppen. Einige Bewohner waren früher Stammgäste bei uns, die jede Woche kamen und immer auch ein kleines Schwätzchen gehalten haben. Plötzlich sind sie weg und man fragt sich, ob es ihnen gut geht und was sie nun ohne ihre Bücher machen. Viele sind ja nicht mehr mobil – so entstand die Idee der Bücherbox für das Seniorenzentrum Schelklingen“, sagt die Leiterin der Stadtbücherei im alten Rathaus Christine Hauke.

Romane, Kochbücher, Spiele

Seit rund zwei Jahren gibt es die Bücherbox, aber erst mit Corona wurde sie von den Senioren richtig angenommen. In der Box sind beispielsweise Medien für Senioren und Menschen mit Demenz, Romane, Kochbücher, Spiele und Puzzle, Gesprächskarten und Material für Aktivitäten im Wohnbereich.

Manche Bücher haben größere Buchstaben, so dass sie auch von Senioren gelesen werden können, die nicht mehr so gut sehen, aber dennoch noch selbst lesen wollen. Auch bei den Spielen und Puzzles achten die Mitarbeiter der Stadtbücherei darauf, dass sie auch für demenzkranke Menschen geeignet sind. Jede Box wird individuell zusammengestellt. Dabei spielen neben den Interessen auch saisonale und regionale Themen wie der Hohle Fels eine Rolle.

Angebot kommt immer besser an

Jeweils zwei Monate bleibt die Box im Seniorenzentrum. Sie wird von Wohnbereich zu Wohnbereich weitergegeben und auch bei den verschiedenen Aktionsangeboten der Betreuungskräfte gerne eingesetzt. Gerade auch die Kochbücher sind sehr beliebt. Sie werden auch dazu genutzt, neue Rezepte auszuprobieren, die gemeinsam gekocht und die Gerichte werden dann mit Genuss gegessen.

„Natürlich haben wir auch viele eigene Bücher und Spielangebote im Seniorenzentrum. Aber auf die Bücherbox der Stadtbücherei freuen sich unsere Bewohner immer ganz besonders. Das sind neue Impulse, aber es hat auch viel damit zu tun, dass sie selbst früher gerne dort waren, um zu stöbern. Jetzt kommen die Bücher zu ihnen. Wichtig ist den Bewohnern auch, dass sie wissen, dass diese Box extra für sie zusammengestellt wurde“, sagt Präsenzkräfteleitung Carola Fromm.

Beide Frauen betonen, dass die Zusammenarbeit der beiden Einrichtungen sehr gut funktioniert und Freude macht. Und auch wenn die Bücherbox speziell für das Seniorenzentrum zusammengestellt wird, sind alle Medien natürlich auch ganz normal ausleihbar.