Bluspendetermin in Schelklingen

Blut ist knapp. Jede Blutspende zählt. Die Versorgung ist aktuell nicht gesichert. Das DRK bittet deswegen dringend um Blutspenden. Nur eine Blutspende kann bis zu drei Schwerkranken oder Verletzten helfen. Bedingt durch die kurze Haltbarkeit – Blutplättchen sind nur bis zu 4 Tage haltbar – sind Patienten auf das kontinuierliche Engagement der Blutspendern angewiesen. Das DRK bittet alle Spendewilligen sich in den nächsten Tagen einen Termin zur Blutspende einzuplanen.Nächster Blutspendetermin Schleklingen ist am Dienstag, 9. August, von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr in der Stadthalle, Im Längental 2. Alle verfügbaren Termine sind online zu finden unter: terminreservierung.blutspende.de