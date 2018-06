Biosphären-Flohmarkt zu Gast in Schelklingen

„Wir machen das wieder. Es hat alles toll geklappt.“ So lautet das Resümee von Uta Dannecker vom Biosphäreninfozentrum Hütten zum jüngsten Floh- und Tauschmarkt. Dieser kleine Markt fand wiederum in Schelklingen auf der Marktstraße statt, um neben den zahlreichen Aktivitäten des Infozentrums, die in Hütten stets viele Besucher anlocken, zur Abwechslung einmal für die Belebung der Schelklinger Innenstadt zu sorgen.

Die Stadtbücherei beteiligte sich und öffnete zum Flohmarkt am Samstag und richtete unter den Arkaden ihren Bücherflohmarkt aus und bot das Minishopangebot feil. 20 private Standinhaber machten mit. Alle zeigten sich zufrieden, auch wenn sich ab der Mittagszeit eine Kundenflaute einstellte. Es wird keine Standgebühr verlangt, was den mangelnden Zustrom leichter verschmerzen lässt. Den Organisatoren geht es mit dem Floh- und Tauschmarkt vor einer Gewinnerzielung auch mehr um die Erweiterung des Miteinanders der Schelklinger. Sie sollen sich treffen, ins Gespräch kommen und das auf fröhliche Weise. Gespräche mit den Standnachbarn ergaben sich auf so einer Kleinveranstaltung auch. Schön sei für die Kundschaft auch einmal ein Flohmarkt, wo man Platz vor den Ständen hat und sich nicht „zertritt“.

Einheimische und Auswärtige aus der nahen Umgebung, aus Ehingen, Laichingen und Blaubeuren, machten mit. Ein recht großes Angebot zeigte sich, was Kinderspielzeug und auch Kleidung anbelangte, aber auch Haushaltsgegenstände aus Omas Zeiten, und natürlich werden stets neue Eigentümer für Bücher gesucht. Das Wetter spielte entgegen dem Wetterbericht bestens mit. Erst Stunden nach dem offiziellen Marktschluss schüttete es in Schelklingen wie aus Eimern. Fast alle Standinhaber hatten aber schon vor dem offiziellen Ende abgebaut, weil der Kundenzustrom ab dem Mittag mäßig war. Heuer fielen der Flohmarkt, der am Vormittag gestartet war, und der Rosenmarkt, der um 13.30 Uhr begann, zusammen. Ein gleichzeitiger Start scheint unmöglich, weil die Rosenmarktausrichter Gewerbetreibende sind, die vormittags noch ihr eigenes Geschäft öffnen. Im Vorjahr war der Flohmarkt auch erst nach dem Mittag gestartet, öffnete diesmal aber auf Wunsch der Gewerbetreibenden früher.

Als sehr erfolgreich darf das Biosphärenteam seinen Tauschstand bezeichnen. Über die ganze Flohmarktzeit wurden hier Haushalts-, Ziergegenstände, Spielsachen, Bücher oder auch DVDs gegen etwas Gleichwertiges getauscht. Das freute ganz besonders die Kinder. „Uns geht es darum, das Thema Tauschen bekanntzumachen“, erklärte Uta Dannecker. Abseits des Marktgeschehens machte der Helferkreis Asyl mit einem Kaffee- und Kuchenverkauf auf sich aufmerksam. Dieser fand im Schulhaus statt, wo sich die Kleiderkammer befindet.