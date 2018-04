Betrunken um Mitternacht in Schelklingen

Am Dienstag hat die Polizei in Schelklingen einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Eine Polizeistreife kontrollierte am späten Abend den Verkehr in der Münsinger Straße. Kurz vor Mitternacht hielten die Polizisten einen BMW an. Schnell wurde deutlich, dass der Fahrer Alkohol getrunken hat. Ein Alkoholtest bestätigte das.

Der 29-Jährige musste mit zur Blutprobe. Seinen Führerschein behielten die Polizisten gleich ein. Den Mann erwartet jetzt eine Strafanzeige.