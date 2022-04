Betriebsratswahl im Zementwerk Schelklingen

Bereits Mitte März sind im Zementwerk Schelklingen der HeidelbergCement AG die Betriebsratswahlen abgehalten worden. Neuer Betriebsratsvorsitzender ist Uwe Müller aus Schelklingen.

Zum ersten Stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden wurde Dietmar Herrmann aus Beiningen gewählt. Zweiter Stellvertretender Betriebsratsvorsitzender ist Jochen Wetzel aus Ingstetten. Weitere Betriebsratsmitglieder sind Bettina Kley aus Justingen, die als Schriftführerin fungieren wird, Rainer Staudenmaier aus Seissen, Olaf Burkert aus Ulm, Florian Dreß aus Laichingen und Timo Klöble aus Ingstetten. Vertrauensperson der Schwerbehindertenvertretung ist Frank Hartwig aus Ehingen, Jugendvertreter ist Dennis Lamparter aus Magolsheim. Am 24. März fand die konstituierende Sitzung des Gremiums statt. Uwe Müller und Bettina Kley werden zudem als Vertreter des Schelklinger Zementwerkes auch in den Gesamtbetriebsrat entsendet.

Seit der Firmengründung im Jahr 1873 hat sich HeidelbergCement vom regionalen Zementhersteller mit einem Werk in Heidelberg zu einem der weltweit führenden Baustoffkonzerne entwickelt. Rund 53 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind an 3000 Standorten in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten tätig. Die Kernaktivitäten sind die Herstellung und der Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, den beiden wesentlichen Rohstoffen für die Produktion von Beton und Asphalt.