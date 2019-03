Beim politischen Aschermittwoch mit Hilde Mattheis gibt es nichts zu lachen

Zu lachen gab es beim politischen Aschermittwoch der SPD in Schelklingen wie immer nichts. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis ist für ihre sachlich-trockene Vortragsart bekannt. Einen starken Zwischenapplaus bekam sie für ihren Hinweis, dass eine andere Regierung in Berlin möglich wäre, „weil derzeit eine Unschärfe besteht, die allen wehtut“. Ihr Referat im Rittersaal bestand aus der Darlegung politischer Ziele und der Fehlersuche zur sinkenden Wählergunst.

Beim Wahlkampf müsse richtig durchgestartet werden. Derzeit laute die Feststellung noch: „Wir können aufatmen, hey, es gibt uns noch“, aber die Umfragen für den Bund lägen nur bei 17 Prozent und in Baden-Württemberg bei elf Prozent.

Fragerunde mit diversen Themen

Ganz unterschiedlich waren die Themen in der Fragerunde. Unverhohlen berichtete ein Mitglied von Bekannten, die anstatt SPD jetzt AfD wählen würden. Ein anderes Mitglied im 25 Personen umfassenden Publikum sagte, den Wählern müssten Konzepte vorgelegt werden, weil Stichworte alleine nicht ausreichen. Konzepte lägen „regalweise“ vor, so Mattheis. In der Fragerunde zeigte sich der Informationsbedarf zu den SPD-Zielen Grundrente, EU-Arbeitslosenversicherung, Europäische Armee.

Eine Frage war auch, wie E-Mobilität mit Umweltschutz vereinbar wäre. Es kam die Klage über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der im Gegensatz zum Internet die Information über die Anhebung des Mindestlohns in Frankreich auf 13,80 Euro ausspare. In Deutschland würden Paketzusteller immer wieder weit unter Mindestlohn bezahlt werden. Weshalb das nicht endlich kontrolliert und geahndet werde, fragte ein Rittersaalbesucher empört. Die knappe Antwort der Politikerin: Das Kontrollsystem sei „totgespart worden“.

Leonie Schönleber wurde vom Ortsvereinschef Jürgen Haas als voraussichtliche Spitzenkandidatin zur Gemeinderatswahl vorgestellt. Sie sagte, dass junge Leute der Europäischen Union misstrauen, weil die EU vor Despoten im Inneren und außen wegen des Handels nachgebe. In diese Kerbe schlug Hilde Mattheis selbst auch. Sie sagte, es müsste umgekehrt werden, „weil viele glauben, der finanzielle Erfolg geht an ihnen und ihren Kindern vorbei.“

Gegen Upload-Filter

Ginge es nach Mattheis, müsste die SPD ihr linkes Profil schärfen. Zustimmung gebe es in der Partei dafür, „aber dann vergessen sie es immer wieder“. Nicht vergessen lassen will die Bundestagsabgeordnete ihre Partei den Passus im Koalitionsvertrag, nach zwei Jahren über die Zusammenarbeit mit der CDU Bilanz zu ziehen.

Bisher noch unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende das Fenster des Büros der SPD-Bundestagsabgeordneten Hilde Mattheis beschmiert und mit Plakaten beklebt.

Hilde Mattheis möchte eine Initiative gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse, eine bessere Zusammenarbeit mit Russland und innerhalb des Kontinents die Bildung einer europäischen Armee. Sie beklagt, dass dem Europaparlament noch immer ein Initiativrecht für Gesetzesvorlagen fehlt und der Kommissionspräsident nicht direkt bestimmt wird.

Hilde Mattheis und ihre Partei sind gegen Upload-Filter im Internet, weil sie die Informations- und Meinungsfreiheit einschränken. Die Nachfrage, ob sie zur Verhinderung von Hassrede, die gesetzlich gar nicht definiert ist, doch für Eingriffe ist, ließ Hilde Mattheis offen.

Weiteres SPD-Ziel: Die Kindergartengebühr zu streichen und dafür bei Bürgermeistern zu werben. Ortsvereinschef Jürgen Haas hakte hier ein und erinnerte, dass seine Fraktion in Schelklingen bewusst keinen Antrag gestellt habe, weil der Stadt das Geld fehlt. Er sorgte für den einzigen halben Lacher am Abend: Würden Beraterkosten in Berlin eingespart, dann wäre die Befreiung von Kindergartengebühren vielleicht möglich.

Mehr entdecken: Wo in Ulm noch Platz für Wohnungen ist

Mehr entdecken: Baustellencafé in Erbach hat sich als neuer Treffpunkt etabliert