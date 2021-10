Bauarbeiter findet totes Baby in Baggerschaufel

Hinweise bitte an die Ulmer Kriminalpolizei unter der Telefon 0731/1880 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Einen schrecklichen Fund machte am Freitag ein Arbeiter in Hütten, einem Ortsteil von Schelklingen. Auf einem Grundstück entdeckte er die Leiche eines Neugeborenen.

Gegen 8.30 Uhr war der Mann damit beschäftigt, auf dem Grundstück an der Schlosserstraße, der Ortsdurchfahrt in Hütten, die Erde einzuebnen. Dabei entdeckte er in seiner Baggerschaufel etwas, was ihm zunächst eine Puppe schien.

Offenbar neugeborenes Mädchen

Er schaute sofort nach und sah, dass es sich um die Leiche eines Kindes handelt. Sofort ließ er die Polizei verständigen. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sicherte die Spuren. Nach bisherigen Erkenntnissen von Staatsanwaltschaft und Polizei handelt es sich um den Leichnam eines offenbar neugeborenes Mädchens.

Noch am Freitag wurde eine Obduktion an dem Neugeborenen durchgeführt. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Leichnam vergraben war. Er könnte in den letzten Tagen, Wochen oder sogar Monate zurückliegend dort abgelegt worden sein.

Die Kriminalpolizei hat eine Ermittlungsgruppe gegründet, um den Sachverhalt aufzuklären. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Unterstützung und fragen:

Wer kennt eine Frau, deren Schwangerschaft in den letzten Wochen oder Monaten endete und deren neugeborenes Kind fehlt oder noch nicht gesehen wurde?

Wer hat in den vergangenen Tagen, Wochen oder Monaten an der Schlosserstraße in Schelklingen-Hütten Personen gesehen, die dort gearbeitet und etwas vergraben haben?

Wer hat sonst Verdächtiges gesehen oder kann Hinweise geben?

Wer hat eine Person mit einem Kunststoffsack in der Nähe des Ablageortes in der Schlosserstraße gesehen?