Basketball: Urspring-Jugend testet

Auch die Jugendmannschaften aus Urspring haben die Vorbereitung auf die kommende Saison in der Nachwuchsbasketball-Bundesliga (NBBL) und der Jugendbasketball-Bundesliga (JBBL) aufgenommen. Am Wochenende stehen auch die ersten Testspiele auf dem Programm: Die von Oliver Heptner trainierte U16 aus Urspring trifft am Samstag, 1. September, und Sonntag, 2. September, in Urspring auf die Metropol Young Stars aus Nordrhein-Westfalen, zu deren Trainerteam der frühere Urspringschüler Felix Engel gehört, und die Nürnberg Falcons. Spielbeginn ist an beiden Tagen um 11 Uhr.