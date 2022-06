Bald dampft es wieder über die Schwäbische Alb

Die Vorfreude ist bei allen Beteiligten deutlich spürbar, wenn das Gespräch auf Pfingstsonntag, 5. Juni, kommt. Denn an diesem Tag startet der Dampf- und Nostalgieverkehr der Schwäbischen-Alb-Bahn (SAB) in seine diesjährige Sommersaison.

Eine Sommersaison, die die ganzen Beschränkungen, Unsicherheiten und Unbillen der Corona-Pandemie vergessen machen und wieder für unbeschwerte Ausflugserlebnisse für die ganze Familie sorgen soll. Die vielen Ehrenamtlichen der Schwäbischen-Alb-Bahn haben sich in den vergangenen Monaten mit viel Herzblut und Engagement bestens auf diesen Tag vorbereitet.

Im Fokus steht dabei die Tenderlok T3 Nr. 930 der ehemals Königlich Württembergischen Staats-Eisenbahnen, die seit Januar 2020 im Eigentum des Schwäbische-Alb-Bahn-Vereins steht und nach erfolgreich durchgeführter Hauptuntersuchung jetzt wieder in neuem Glanz erstrahlt. Sie ist damit unbestritten der Blickfang des Dampfzuges des SAB-Vereins mit seinen stilechten, nostalgischen Plattformwagen, auf denen man sich noch wie in den guten, alten Zeiten den Fahrtwind um die Nase wehen lassen kann. Und in denen sich noch die Fenster öffnen lassen, wie es sich für einen „richtigen“ Zug gehört.

Für das leibliche Wohl wird im legendären „Wacholder-Barwagen“ gesorgt, in dem es neben Berg-Bier auch alkoholfreie Getränke und kleine Vesper gibt. Und wenn dann noch die herrliche Landschaft der Schwäbischen Alb quasi als Bühnenkulisse dazu kommt, steht einem unvergesslichen Pfingstausflug nichts mehr im Weg.

Der erste Dampfzug startet am Pfingstsonntag um 9.05 Uhr am Münsinger Bahnhof und erreicht Engstingen um 9.50 Uhr. In die Gegenrichtung geht es dann um 10.20 Uhr mit einer Ankunft in Münsingen um 11.07 Uhr.

Gerade rechtzeitig für ein schmackhaftes Mittagessen im Stationsbuffet im Münsinger Bahnhof mit attraktiven Sitzmöglichkeiten direkt am Bahnsteig, sodass sich der Zugverkehr auch von dort bei einem kalten Getränk, einem schwäbischen Vesper oder bei Kaffee und Kuchen bestens beobachten lässt.

Am Nachmittag startet der Dampfzug um 13 Uhr, um über einen Zwischenstopp in Engstingen den Zielbahnhof Trochtelfingen um 14.40 Uhr zu erreichen. Der Gegenzug verlässt Trochtelfingen dann um 15.15 Uhr. Die Ankunft in Münsingen ist dann für 16.52 Uhr geplant.

Die „Billettle“ können ganz bequem online bestellt werden unter www.alb-bahn.com/nostalgie. Dort sind nochmals alle wichtigen Informationen zum Bummelzugsonntag zusammengefasst.

Weitere Dampf-Bummelzug-Tage sind für den 3. Juli, 7. August, 4. September, 2. Oktober und 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) vorgesehen. Für zusätzliche Auskünfte stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SAB am Fahrkartenschalter in Münsingen sowie über das kostenlose Kundentelefon unter der Rufnummer 0800/444 7673 gerne zur Verfügung.