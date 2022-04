Balance zwischen Erholung, Naturschutz und Wirtschaft

Alle zehn Jahre muss der Gemeinderat der Stadt Schelklingen die Zielsetzung für die Nutzung des Stadtwaldes festlegen. Die nächste Periode dauert von 2023 bis 2032. Im Rahmen der Betriebsführung und der gesetzlichen Bestimmungen stellte der promovierte Biologe und Leiter des Fachdienst Forst beim Landratsamt des Alb-Donau-Kreises, Jan Duvenhorst, ein Konzept auf den Erfahrungswerten der Vorjahre auf. Darin sollen Wirtschaftlichkeit, Naturschutz und der Wald als Erholungsraum gleichermaßen berücksichtigt werden.

Rund 1160 Hektar Wald gehören der Stadt Schelklingen, davon sind 118 Hektar Wege oder Holzlagerplätze. Zudem sind die Waldstandorte sehr unterschiedlich. Gute Böden seien nur auf rund vier Prozent der Fläche zu verzeichnen. Der Großteil der Waldfläche gründe sich auf eher trockene Standorte, die für Laubwald prädestiniert seien, erläuterte Duvenhorst. Aufgrund der Trockenheit und des Klimawandels haben die Fichtenbestände in Schelklingen seit den 1980er Jahren deutlich abgenommen und der Nadelbaumbestand habe sich halbiert. „Entsprechend mehr sind die Laubbäume geworden, wir bewegen uns hier oft in einem Buchenoptimum“, so Duvenhorst weiter. Der Vorrat im Stadtwald liegt aktuell bei rund 274 Vorratsfestmeter, was im vergangenen Jahrzehnt eine leichte Zunahme bedeutete, aber auch, dass Schelklingen noch unter dem Durchschnitt der kommunalen Wälder im Alb-Donau-Kreis liegt.

Waldfläche erhalten und vergrößern

In den Vorjahren lag der Fokus der Stadt immer darauf, die Waldfläche in ihrem Umfang und in ihrer Wirkung mindestens zu erhalten, wenn nicht noch durch Tausch und Arrondierung zu vergrößern. An dieser Richtung soll sich auch in den kommenden Jahren nichts ändern. „Sie haben sehr stabile Wälder, die naturnah und von heimischen Baumarten in einer guten Durchmischung geprägt sind“, lobte Duvenhorst die Vitalität der Schelklinger Wälder. Monokulturen seien selten und so sei die primäre Aufgabe Nadelbäume in Laubholzbestände hineinzumischen und in den Buchenbeständen damit möglichst viele wertschaffende Mischbaumbestände entstehen zu lassen. Damit würden gleichzeitig auch die Auswirkungen des Klimawandels ausreichend berücksichtigt und eine Artenvielfalt erhalten.

„Um das Risiko zu verringern, dass der Wald durch extreme Wetterlagen und Schädlinge großen Schaden nimmt, müssen wir unsere Chance nutzen und frühzeitig verschiedenste Baumarten miteinbringen“, erläuterte Duvenhorst. Dabei setzt die Stadt und der Forst hauptsächlich auf günstige Naturverjüngungen, ist aber auch bereit, an Fehlstellen Geld für Pflanzungen zu investieren.

Brennholz bleibt wichtiges Thema

Brennholz ist und bleibt ein sehr großes Thema in Schelklingen. So sollen die heimischen Wälder auch künftig vorrangig den Schelklinger Bürgern als Ressource dienen. Das Wegenetz nimmt in den neuen Plänen an Bedeutung zu. Teilweise habe man in den vergangenen Jahren etwas gespart, deswegen sollen nun bald Ertüchtigungen veranlasst werden. Einerseits dürfe man die Schäden nicht zu groß werden lassen, andererseits soll ein überarbeitetes Wegenetz auch Erholungssuchende lenken und beispielsweise Radfahrer von Wanderern trennen, so dass keine Konflikte entstehen. Über allem soll sich der Wald jedoch auch weiterhin selbst tragen und der Stadt auch Geld einbringen. Es werden weiterhin eigene Waldarbeiter beschäftigt und fortgebildet. Was die industrielle Verwertung des Holzes angeht werden örtliche Unternehmer bevorzugt, mit denen gute Erfahrungen gemacht wurden.

Nicht zuletzt kommt auch dem Artenschutz eine große Bedeutung zu. Im Wald könnten viele Ökopunkte, welche die Stadt für kommende Projekte gut gebrauchen kann, erwirtschaftet werden. Teilweise ist dies in Schelklingen durch das Totholzkonzept und Biotopinseln bereits angegangen worden. Diese sollen jetzt nochmals optimiert werden. Gerade für seltene Tier- und Pflanzenarten soll es in Kernzonen Ruhegebiete geben, in denen sie nicht gestört werden. Ferner wird der Waldrandgestaltung eine zunehmende Bedeutung zukommen. „Das sind sehr einfach umzusetzende und leichte Maßnahmen für den Artenschutz, die unter dem Strich der Natur und damit auch Ihnen viel bringen“, erklärte Jan Duvenhorst.

An der neuen Forsteinrichtung werden neben Jan Duvenhorst auch Forstrevierleiterin Schirin Acher, Katharina Kast von der Stadtverwaltung und ein externer Experte des Regierungspräsidiums Freiburg mitarbeiten. Konkrete Maßnahmen werden mit dem Gemeinderat bei einer Ortsbegehung des Stadtwaldes abgestimmt.