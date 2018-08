Diebesind am Wochenende im Raum Schelklingen und Allmendingen unterwegs gewesen. In Hausen wollten die Unbekannte ein Auto stehlen.

Der oder die Täter öffneten in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf nicht bekannte Weise einen parkenden Peugeot. Sie entfernten die Lenkradverkleidung und zwickten mehrere Kabel durch. Das Fahrzeug kurzzuschließen gelang ihnen jedoch nicht. Zurück blieb Sachschaden. In der Marienstraße in Allmendingen versuchte jemand in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Gaststätte einzubrechen. Der oder die Täter wollten mit einem Werkzeug zwei Fenster aufwuchten. Dies gelang nicht. Der angerichtete Sachschaden beträgt rund 800 Euro.