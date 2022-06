Autofahrerin verliert Kontrolle über ihr Fahrzeug

Eine Autofahrerin hat am Samstag in Schelklingen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und hat mehrere geparkte Wagen gerammt. Wie die Polizei mitteilt, war die 59-Jährige kurz vor 19 Uhr in der Schulstraße unterwegs. Wohl aus Unachtsamkeit verlor sie die Kontrolle über ihren VW, kam mit ihrem Wagen nach links ab und stieß dort gegen drei geparkte Autos. Die Fahrerin blieb unverletzt. Durch den Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 30 000 Euro. „Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird“, heißt es in der Polizeimitteilung weiter. So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer: vorausschauend fahren. Wer am Steuer sitzt, sollte jederzeit mit Unfallstellen rechnen und daher stets bremsbereit sein. Viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren in jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de