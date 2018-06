Autofahrerin übersieht Radler

Am Dienstag hat eine Skoda-Fahrerin in Schelklingen einen Radfahrer übersehen. Der Radler verletzte sich dabei leicht.

Kurz nach 11 Uhr bog eine 75-Jährige mit ihrem Skoda von einem Parkplatz nach rechts in die Ehinger Straße ein. Zeitgleich war auf dem Radweg der Ehinger Straße a ein 58-jähriger Radler unterwegs. Die Frau übersah diesen und erfasste ihn mit dem Auto. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Die Polizei schätzt den Schaden am Rad und am Skoda auf insgesamt 1500 Euro.

Missachten der Vorfahrt häufig Unfallursache

Die Polizei weist daraufhin: Fehler beim Abbiegen und Missachten der Vorfahrt sind sehr häufig Unfallursache. Sie hängen oft damit zusammen, dass man schneller ankommen will. Dabei werden in den meisten Fällen nur Sekunden eingespart. Das steht in keinem Verhältnis zu den verursachten Gefahren für sich selbst und andere.