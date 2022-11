Auto überschlägt sich bei Justingen

Wie die Polizei mitteilt, hat sich am Montagabend bei bei Justingen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Kurz vor 18 Uhr fuhr ein 19-Jähriger von Justingen in Richtung Ingstetten. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über seinen VW. Er kam nach rechts von der Straße ab.

Dort überschlug sich sein Auto mehrfach. Auf der linken Fahrzeugseite kam der VW zum Liegen. Der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 9000 Euro. Das Unfallrisiko 17- bis 20-jähriger Fahranfänger ist besonders hoch. Daher ist der Grundsatz aus der Straßenverkehrsordnung umso wichtiger: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht, so die Polizei.