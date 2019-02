Auto kracht in Schneehaufen – Frau in Schlangenlinien auf A8 unterwegs

Fünf Autofahrern in der Region hat die Polizei am Montag und Dienstag die Weiterfahrt untersagt. Der Grund: Sie waren nach Polizeiangaben alkoholisiert oder hatten Drogen genommen.

Demnach meldeten Zeugen am Montag gegen 8.15 Uhr ein Auto auf der A8, das in Schlangenlinien unterwegs war. Eine Polizeistreife fahndete nach dem Fahrzeug. Die Beamten stellten das Auto fest, als es gerade auf den Parkplatz Scharenstetten einfuhr. Ein Alkoholtest zeigte, dass der 56-Jährige zu viel getrunken hatte. Ein Arzt nahm im Krankenhaus Blut. Die Polizisten stellten den Führerschein sicher.

Gegen 21 Uhr fuhr eine 67-Jährige auf der B312 zwischen Riedlingen und Daugendorf. Sie hatte laut Polizei zu viel Alkohol getrunken und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn. Im Grünstreifen kam das Fahrzeug zum Stehen. Ein Zeuge teilte den Unfall mit. Bei der Unfallaufnahme rochen die Beamten Alkohol bei der Fahrerin. Sie musste eine Blutprobe abgeben. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf zirka 3000 Euro.

Auch in Eislingen kontrollierte die Polizei nach eigenen Angaben eine 40-jährige Autofahrerin. Die Beamten stoppten die Frau gegen 10.30 Uhr in der Stuttgarter Straße. Bei der Kontrolle kam der Verdacht auf, dass die Fahrerin Drogen genommen hatte. Ein Test bestätigte den Verdacht. In einem Krankenhaus nahm ein Arzt Blut ab.

Deutlich zu viel getrunken hatte ebenfalls ein Autofahrer in Uhingen. Eine Polizeistreife kontrollierte den 54-Jährigen gegen 16.45 Uhr in der Bleichereistraße. Er roch laut Polizei deutlich nach Alkohol. Ein Test bestätigte den Verdacht. Er war mit mehr als drei Promille unterwegs. Der Mann gab eine Blutprobe ab. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Am Dienstag gegen 1 Uhr setzte sich ein 45-Jähriger nach einem Streit alkoholisiert in sein Auto und fuhr los. Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei. Eine Streife stellte den Fahrer bei Schelklingen fest. Er stand mit seinem Auto zwischen Hütten und Justingen. Zuvor war er in einem Schneehaufen gelandet. Sein Auto sprang nicht mehr an. Nach einem positiven Alkoholtest brachten die Beamten den Mann in ein Krankenhaus. Dort gab er eine Blutprobe ab.

