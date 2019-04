Auto überfährt Motorradfahrerin – Unfallopfer stirbt im Krankenhaus

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Karfreitag in Schelklingen ist die 57 Jahre alte Motorradfahrerin am Mittwoch ihren Verletzungen erlegen. Das teilt die Polizei jetzt mit.

Wie bereits berichtet, war eine 60 Jahre alte Autofahrerin gegen 13.45 Uhr in der Ehinger Straße mit der 57-jährigen Motorradfahrerin zusammengestoßen. Sie hatte laut Polizei die Frau von hinten angefahren.

Freund beobachtet Unfall im Rückspiegel

Dadurch stürzte die 57-Jährige vom Motorrad. Sie wurde von der 60-Jährigen mit dem Auto überfahren. Der vor der gestürzten Motorradfahrerin fahrende Freund musste den Unfall im Rückspiegel mit ansehen.

Rettungskräfte hatten die Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort starb die Frau am Mittwoch.

