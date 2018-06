In Allmendingen ist die Ausbildungsmesse im Herbst bereits seit Jahren eine feste Institution. Jetzt, nach dem Zusammenschluss der beiden Schulen in Allmendingen und Schelklingen zur Gemeinschaftsschule, planen die Verantwortlichen, diese Messe als gemeinsames Projekt mit den Gewerbevereinen Allmendingen und Schelklingen auch an der Heinrich-Kaim-Schule in Schelklingen stattfinden zu lassen.

„Ein Ersatz soll es nicht werden“, unterstreicht Schulleiter Jürgen Haas bei der Vorstellung der Pläne für die Ausbildungsmesse am Freitag, 13. Juli, in den Räumlichkeiten der Heinrich-Kaim-Schule (HKS). Viel mehr soll die Messe an der HKS als Zusatzangebot verstanden werden. „Während die Messe im Herbst eher für die Schüler ist, die für das kommende Jahr einen Ausbildungsplatz suchen, haben bei der Messe im Juli die Schüler noch die Möglichkeit, einen Ausbildungsplatz für das aktuelle Jahr zu finden“, untermauert Haas das Vorhaben.

Seit November wird geplant

Und das kann sich durchaus sehen lassen. Bereits seit dem November des vergangenen Jahres ist Haas gemeinsam mit Gertrud Strobl (Gewerbeverein Schelklingen), Walter Leichtle (Gewerbeverein Allmendingen) und Thomas Gaßmann (Gewerbeverein Allmendingen und Ausbildungsleiter bei Rampf Betonformen) mit der Organisation der Messe zugange. „Inzwischen haben wir 22 Unternehmen, die sich an dem Tag beteiligen werden. Das ist in etwa so viel, wie auch immer in Allmendingen dabei sind“, erklärt Schulleiter Haas. Die Ausbildungsmesse in Schelklingen soll in ihrem ersten Jahr unter dem Motto „Dein Weg in die Zukunft“ stattfinden. „Den Spruch haben die Schüler selber gewählt“, sagt Haas. Geplant ist bis jetzt, dass die teilnehmenden Betriebe die Möglichkeit bekommen sollen, sich im Foyer und ersten Stock der Heinrich-Kaim-Schule zu präsentieren. Dort können sich dann die Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule und den umliegenden Schulen ausführlich über die jeweiligen Ausbildungsmöglichkeiten in den Betrieben informieren.

Kurzvorträge in der Aula

Darüber hinaus werden in der Aula der Schule vier verschiedene Kurzvorträge angeboten, die die Jugendlichen auf die Ausbildungsplatzsuche vorbereiten sollen. Zum einen soll es Tipps und Tricks geben, wie die Schüler am besten einen Lebenslauf schreiben und auch eine Art Knigge zum Benehmen bei einem Bewerbungsgespräch wird angeboten. Ebenfalls gibt es in der Aula während eines Vortrags Informationen zur Erwachsenenbildung: „Schließlich kommt nicht jeder Azubi direkt aus der Schule. Wir hatten auch schon Azubis, die bereits 38 und älter waren“, erklärt Rampf-Ausbildungsleiter Thomas Gaßmann die Notwendigkeit des Vortrags.

Messe einmal im Jahr

Die Ausbildungsmesse an der Heinrich-Kaim-Schule findet am Freitag, 13. Juli, in der Zeit von 17 bis 20 Uhr im Foyer und der Aula statt. Sie soll ab sofort einmal im Jahr zusätzlich zur Allmendinger Ausbildungsmesse stattfinden.