Aus einer Schotterfläche wird ein Stück Natur

Ein Aufruf auf der Schelklinger Nachbarschaftsplattform führte engagierte Bürger der Stadt zusammen, um sich gemeinsam um „notleidende“, öde Bauminseln in Schelklingen zu kümmern. Zwei Objekte in der Marktstraße und der Bahnhofstraße waren schnell ausgemacht.

Für die Bauminsel an der Ecke Marktstraße/Hirschgasse fand sich im Laufe der Planungen eine Einzelperson, die die Patenschaft für diese Fläche in Eigenregie übernahm. Die Neubepflanzung der Insel wurde bereits im April dieses Jahres durchgeführt.

Bei dem zweiten Objekt handelt es sich um die Bauminsel an der Bahnhofstraße bei der Einfahrt zum St.-Konradihaus. Hier war das Schelklinger Bauminsel-Team in den letzten Wochen sehr fleißig. Viele Vorbeigehende und Vorbeifahrende konnten die Arbeiten beobachten. Die lobenden Worte motivierten das Team in ihrem Tun. Die ursprünglich geschotterte Fläche ist nun einer naturnahen Bepflanzung gewichen.

Mit der Umgestaltung der Schotterfläche möchten das Bauminsel-Team gleichzeitig ein gutes Beispiel für die Umgestaltung von Schottergärten geben. Es ist für unsere Natur und das lokale Klima wichtig, die in den letzten Jahren entstandenen Flächen dieser Art zum Leben zu erwecken. Aus dieser Erkenntnis heraus wurde die Neuanlage von Schottergärten ab dem 31. Juli 2020 in Baden-Württemberg verboten.

Die vielen ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden insbesondere beim Entschottern der Insel haben sich wirklich gelohnt. Unterstützung erfuhr das ehrenamtliche Engagement durch das Stadtbauamt, den städtischen Bauhof und die Firma Kästle. Der Kauf der Pflanzen wird durch das Ortsteilbudget der Schelklinger Kernstadt getragen. Das Bauminsel-Team bedankt sich bei den Unterstützern recht herzlich.

Etwas Pflegearbeit bleibt zukünftig zu tun. Momentan ist das Bewässern für das Anwachsen der Pflanzen sehr wichtig. Hier gilt der Dank dem St. Konradihaus, welches den Zugang zum Gießwasser kostenfrei ermöglicht.

Das Bauminsel-Projekt entstand wie eingangs erwähnt über die „Schelklinger Nachbarschaft“ auf nebenan.de. Diese besteht seit März 2020 und wurde auf Initiative von „Bürger für Bürger Schelklingen“ und der Stadt Schelklingen gegründet. Inzwischen sind dort über 170 Personen aus Schelklingen angemeldet. Es dürfen gerne noch mehr werden. Informationen gibt es auf der Homepage von „Bürger für Bürger Schelklingen“ (bfb-schelklingen.de).