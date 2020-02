Arbeiten an der Ortsdurchfahrt gehen weiter – das ist zu beachten

Die Arbeiten am dritten Bauabschnitt an der Ortsdurchfahrt Schmiechen werden – nachdem es die Witterung nun wieder zulässt – am Montag, 2. März, fortgesetzt. Die Verwaltung teilt mit, dass es dann nicht mehr möglich ist, durch die Baustelle zu fahren.

Die Umleitung für Anlieger in Richtung Schelklingen erfolgt wie bisher über den Felsenweg. Ebenfalls bestehen bleibt die momentane Umleitungsstrecke über den Sommerberg in Richtung Hütten. Die Ersatzbushaltestellen der RAB an der Hauptstraße auf Höhe der Gaststätte Hirsch werden wieder an den Kindergarten in der Antoniusstraße verlegt.

Ende in Sicht

Die Schulbusse werden ab Montag wieder über das „Weiße Kreuz“ fahren. Die Umleitung des öffentlichen Nahverkehrs sowie der Müll- und Rettungsfahrzeuge erfolgt über den Feldweg zum „Weißen Kreuz“ – nur diesen Fahrzeugen wird es erlaubt, über dieses aus- und einzufahren.

Es wird zudem darauf hingewiesen, dass die örtlich aufgestellte Umleitungsbeschilderung unbedingt zu beachten ist. Bei weiteren Fragen steht Markus Schmid vom Stadtbauamt persönlich zur Verfügung.

Für die letzten Arbeiten der Sanierung der Ortsdurchfahrt sind im Haushalt insgesamt 300.000 Euro vorgesehen. Bereits seit Ende der 1990er-Jahre warten die Schmiechener auf die Sanierung, die nun weiter voranschreitet und dem Ende entgegen geht.