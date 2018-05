Albwassertour wird offiziell eröffnet

Zur Eröffnung der „Albwassertour“-Wanderroute hat sich in Teuringshofen der einstige Schultheiß von Justingen, Anton Fischer alias Markus Kempf, die Ehre gegeben. Kempf schlüpfte als Albvereinsmitglied der Ortsgruppe Justingen/Ingstetten in die Rolle der historischen Person, die Ende des vorvergangenen Jahrhunderts wegweisend bei der Entscheidung für die Wasserversorgung der Albdörfer oberhalb von Teuringshofen war. Vom Pumpwerk Teuringshofen floss das in der Schmiech gezapfte Wasser ab 1871 „den Berg hinauf“, landete im Sammelbehälter am Justinger Sandburren und beendete den Wassermangel in Justingen, Ingstetten und Hausen. Wasserlieferungen per Fuhrwerk von der Schmiech hinauf auf die Alb waren damals möglich, aber gefährlich und teuer.

Nun kann ganz in Ruhe der 11,5 Kilometer lange Weg der historischen Albwasserverbindung als Wanderer nachgegangen werden. Drei Stunden und 15 Minuten werden für die Wegstrecke veranschlagt. Landrat Heiner Scheffold erklärte, dass Geübte den Weg in zwei Stunden schaffen. Überliefert sei, so Scheffold, dass vor langer Zeit in Feldstetten beim Gasthausbesuch zum Wein für ein Schorle Wasser, „gelb wie Mistjauche“, gereicht wurde. „In Justingen war das sicher nicht anders“, fügte der Landrat hinzu. Frisches Wasser sei heutzutage eine Alltäglichkeit, was aber Wassermangel bedeutet, wurde dem Landrat, wie er schilderte, bei einem Besuch in Tansania deutlich. Der Stuttgarter Ingenieur Karl Ehmann setzte ab 1870 die Idee zur Albwasserversorgung um, dem Pionier ist heute die Ortsdurchfahrt in Ingstetten gewidmet ist.

Die Albwassertour als Wanderroute auszuweisen, sei eine „ganz tolle Idee“. Im Landkreis gibt es derzeit 20 besondere Wanderwege, informierte Scheffold. Die Wanderwege werden deutschlandweit beworben. Der Landrat erinnerte, dass „Wanderwege allein nicht ausreichen, man muss eine Geschichte erzählen“. Die Geschichte zur Albwassertour enthält Not, Streit und ein Happyend. Der Streit der Albbewohner hatte sich über die Kosten der Wasserleitung und wegen des Einnahmenwegfalls der Fuhrunternehmer ergeben. Die Streitparteien hießen „Trockene“ und „Nasse“.

Schelklingens Bürgermeister Ulrich Ruckh wies darauf hin, dass die Tour in der Natur verläuft und Fotostandorte ausgewiesen seien. Er riet dazu, sich Zeit zu lassen, Schmetterlinge und Käfer zu beobachten und so nach einem anstrengenden Alltag „wieder zu Atem zu kommen“. Hüttens Ortsvorsteher Stefan Tress übernahm nach den kurzen Ausführungen des letzten Wassermeisters im Schmiechtal, Dieter Schrade, der am Festtag mehrere Führungen im historischen Pumphaus anbot, das Schlusswort. Tress erinnerte seinen Justinger Kollegen Jürgen Stoll, dass in drei Jahren wohl ein Albwasserfest in seinem Ort stattfinden könne, wenn sich die Eröffnung der Albwasserleitung zum 150. Mal jährt. Tress dankte dem Hüttener Gesangverein für Mittel zur Sanierung des Talsteußlinger Wasserrades, wo die Albwassertour vorbeiführt, sowie für die Zusammenarbeit des Landratsamtes mit der Stadt, wodurch Wanderrouten einheitlich beschildert werden. Die Albwassertour mit Infotafeln war einen Monat vor der offiziellen Eröffnung bereits ausgewiesen. Eine kleines Geschenk gab es für die Hauptakteure der beteiligten Albvereine: Rolf Herzog und Hans-Jörg Maier sowie Wolfgang Koller und Markus Kempf. Eingebettet war die Eröffnung der Wanderroute in das traditionelle Maifest der Hüttener Feuerwehr am historischen Pumpwerk Teuringshofen.

Ausgeschildert ist die Albwassertour vom Biosphäreninfozentrum in Hütten, vorbei an der Hüttener Felsengrotte „Hohler Fels“, nicht zu verwechseln mit dem großen, berühmten Schelklinger Pendant, vorbei am Wasserrad in Talsteußlingen zum historischen Pumpwerk in Teuringshofen. Es folgt der 224 Höhenmeter umfassende Anstieg beim Riedtal durch den Wald hinauf nach Justingen, wo die Tour zum historischen Wasserbehälter am Sandburren und anschließend nahe des Schlosshofs wieder hinab nach Hütten verläuft.