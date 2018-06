Albbahn wird saniert: Reisende müssen auf Ersatzverkehr ausweichen

Ab Montag, 9. Juli, bis Samstag, 14. Juli, wird die Strecke der Schwäbischen Albbahn zwischen Münsingen und Schelklingen saniert. Es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Die Anschlüsse von und nach Engstingen sowie Ulm Hauptbahnhof können alle erreicht werden. Die Bahn weist daraufhin, dass die Ersatzbusse nicht immer die Haltestellen direkt am Bahnhof anfahren. Die Haltestellen der Ersatzbusse in Münsingen Richtung Schelklingen finden sich am Bahnhof Münsingen, Mehrstetter Marktplatz, Sondernach (Haltestelle Linie 333), Bahnhof Hütte, Kirche Schmiechen und Bahnhof Schelklingen. In Richtung Münsingen liegen die Haltestellen der Ersatzbusse wie folgt: Bahnhof Schelklingen, Bahnweg Schmiechen, Hütten, Sondernach (Haltestelle Linie 333) und Münsingen Bahnhof. Um 6.33 Uhr bitte in Mehrstetten, Marktplatz umsteigen.

