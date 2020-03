Alarmanlage des Vereinsgebäudes vertreibt Einbrecher

Ohne Beute ist am Samstag in Schelklingen ein Einbrecher geblieben, der versucht hat, in ein Vereinsgebäude Im Längental einzusteigen. Wie die Polizei mitteilt löste der Unbekannte den Alarm aus, weil er eine Scheibe einwarf.

Polizei ermittelt

Der Täter flüchtete unerkannt. Die Höhe des zurückgelassenen Schadens ist noch unklar. Die Polizei aus Schelklingen, telefonisch erreichbar unter 07391/5880 hat die Ermittlungen aufgenommen.