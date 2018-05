Sicherheitstechnik hat am frühen Dienstag in Schelklingen Einbrecher in die Flucht geschlagen, das hat das Polizeipräsidium Ulm mitgeteilt.

Gegen 00.30 Uhr wollten die drei Unbekannten in eine Firma an der Ehinger Straße gelangen. Sie machten sich an der Tür des Gebäudes zu schaffen. Die Betreiber hatten aber vorgesorgt. Die Tür hielt stand und die Alarmanlage meldete lautstark die Tat. Die drei Einbrecher mussten die Flucht ergreifen, ohne Beute. Die Polizei suchte sofort nach den Unbekannten, bislang jedoch ohne Erfolg.

Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Diese und Hinweise möglicher Zeugen sollen helfen, die verhinderten Einbrecher zu ermitteln (Hinweis-Telefon: 07394/93 38 80).