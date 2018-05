Aktionstag lockt in Hütten viele in die Natur

Hütten ist seit der Eröffnung des Biosphäreninfozentrums ein Anziehungsort, und so hat es zum jüngsten Aktionstag „Spannendes rund um Hütten“ wieder einen Schwung an Besuchern angelockt, die sich auf unterschiedliche Schauplätze verteilten. Geöffnet waren das Biosphäreninfozentrum plus Gemäldeausstellung „Farbfelder – Feldfarben“, das Backhaus, das Dorfhaus mit Handwerkerwerkstätten, die Bärentalhöhle und die Schlossruine. Bewirtet wurde an mehreren Stellen, zum Beispiel am Backhaus durch Mitarbeiter des Teams vom Gasthaus „Bären“ und am Biosphären-Infozentrum, das auch das Zentrum des Geschehens und den Ausgangspunkt darstellte. Hier gab es die beliebten Lammfleischwürste und -burger, Kinder bastelten, Erklärungen gab es zum Kräutergarten und am Mobil „Lernort Natur“ zur Jagd, Hege und Pflege im heimischen Wald.

Erstmals war Imker Karl Huber aus Lauterach mit einem Stand vertreten, an dem es Honig, Bienenwachsfiguren, Seifen, Handcreme und weiteres Nützliches gab. Es zeigten sich in Hütten nicht so viele Besucher wie an Hubers Stand am Vortag beim Ehinger Kräutermarkt, doch wollte der Lauteracher seine Teilnahme in dem Schelklinger Teilort doch als zufriedenstellend bewerten. Am Mobil der Jägervereinigung Ehingen informierte unter anderem Markus Bach auf Fragen der Interessierten. Das Mobil mit Tierpräparaten sei stets ein Anziehungspunkt für die Kinder, die die Felle streicheln wollen. Er erklärte auf Nachfrage zum Schwarzwild, dass die Schonzeit für Wildschweine 2018 als Schutzmaßnahme vor der im östlichen Europa aufgetretenen Schweinpest aufgehoben ist, nur Muttertiere dürfen nicht geschossen werden. Am Basteltisch half Uta Dannecker beim Entstehen schöner Steckenpferde mit. Stefan Ströbele stellte für die Kinder aus Ästen Holzpfeifen her. Aus dem Kräutergarten durften Zutaten für Kräutersuppe und Kräutersalz mitgenommen werden, zum Beispiel Knoblauchrauke, Giersch und Gundermann.

Begehungen der engen Gänge der Bärentalhöhle waren wieder möglich. Etwa 40 Personen, die kein Problem mit Platzangst haben, wagten sich diesmal bis zum Nachmittag hinein. Es sei, nachdem das Angebot seit mehreren Jahren gemacht wird, diesmal eine Flaute beim Andrang bemerkbar, sagte ein Höhlenführer. Gesetzt wurde also bei der Ausrichtung des Aktionstages auf Bewährtes, während Neues durchaus vermeldet werden muss. Allerdings war das Rittermärchenspiel in der Ankündigung unterrepräsentiert. Erst im Ort kündeten Flyer von der Startzeit, weshalb vermutlich nur wenige Kinder mit der Führung zur Schlossruine nach dem Mittag hinaufgestiegen waren. Das Angebot ist ausbaufähig, wie auch ein Beobachter andeutete. Die Premiere mit Reitern aus Burgrieden war vom Förderverein für Heimatpflege und Kultur organisiert und bezahlt worden. Die recht große Wiese an der Schlossruine eignet sich für Auftritte mit Pferden, wie in der Vergangenheit Veranstaltungen mit Mitgliedern vom Verein „Württemberger Ritter“ zeigte.