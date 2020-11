Von Agence France-Presse

Was genau führt Donald Trump im Schilde? Die Weigerung des US-Präsidenten, seine Wahlniederlage anzuerkennen, und sein Vorgehen in den vergangenen Tagen haben zahlreiche Spekulationen ausgelöst. Ist es einfach nur die Trotzreaktion eines Narzissten, der nicht verlieren kann? Plant Trump einen Coup, um sich doch noch an der Macht zu halten? Oder handelt es sich um eine große Politikshow, mit der Trump ein mögliches Comeback vorbereitet - und sich nebenbei finanziell saniert?