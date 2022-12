Adventskonzert und Dorfweihnacht in Ingstetten

Der Gesangverein Frohsinn Ingstetten veranstaltet am Sonntag, 11. Dezember, sein Adventskonzert um 15.30 Uhr in der Kirche St. Sebastian in Ingstetten. Die Besucher erwartet ein besinnlicher und klangvoller Nachmittag mit abwechslungsreichen Liedvorträgen vom Kinderchor, den „Happy Voices“ und dem gemischten Chor des Gesangvereins. Zu hören sind traditionelle Weihnachtslieder, klassische Stücke und moderne englischsprachige Musik. Mit viel Freude haben sich die drei Chöre, ihre Sängerinnen und Sänger sowie die Solistinnen auf das Konzert vorbereitet und wollen nun das Publikum begeistern. Am Klavier werden die Chöre von Martin Straub und an der Harfe von Verena Meurers-Zeiser begleitet. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Kinder- und Jugendarbeit im Verein wird gebeten. Im Anschluss an das Konzert findet in der Ingstetter Dorfmitte die Dorfweihnacht mit heißen und kalten Getränken sowie Speisen statt. Die Dorfweihnacht wird mit der Unterstützung der Ortsverwaltung von den örtlichen Vereinen und dem Kindergarten organisiert.