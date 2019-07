Adel Tawil besucht Hohle Fels – und ist sichtlich beeindruckt

Die junge Dame hat auf Anguilla in der Karibik Fotos in äußerst knappen Klamotten von sich machen lassen - für ihren Sponsor, eine Modemarke. In das Südsee-Setting mischt sich ein Hauch schwäbischer Humor: Denn an der Bar klebt ein Aufkleber: "Nett hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg?"

Damit hat die Image-Kampagne aus dem Südwesten ein großes Publikum: Mehr als 4,5 Millionen Menschen folgen Anastasia Karanikolaou, der Frau auf dem Foto.