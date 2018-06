„Acoustic Pur“ bilden den Abschluss

Das letzte Konzert vor der Sommerpause hat stattgefunden. Doch der Sommer wird nicht öde werden, sondern mit Fußball gefüllt. Das Konzert am Samstag kam als Hutkonzert daher, das bekanntlich das Schwabenherz höher schlagen lässt, verspricht es doch Musikgenuss ohne zwingendes Eintrittsgeld. Immer wieder gibt es diese Veranstaltungsart in der Schelklinger Kleinkunstkneipe „Stellwerk³“. Auf diese Weise fand am Samstagabend also das letzte Konzert vor der Sommerpause statt.

Ganz traurig brauchen die Schelklinger und Stellwerk³-Fans aber nicht werden. Nicht erst im September soll wieder groß was los sein, sondern schon ab Donnerstag, 14. Juni. Dann startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, was auch zum fröhlichen Gemeinschaftserlebnis des Public Viewing in der Gaststätte beim Bahnhof führen soll. Alle, aber auch wirklich alle Begegnungen, egal zu welcher Zeit, werden gezeigt und dazu eben die Gaststätte auch mal außerplanmäßig geöffnet, betont Ute Krey gegenüber unserer Zeitung.

„All-you-can-eat-Grill“

Ein Gratistippspiel wird angeboten und Gratisgetränke sowie ein Gutschein für den Tippkönig winken. Extra zur WM wird auch ein Essensangebot unter dem Motto „All-you-can-eat-Grill“ aufgetischt, und man darf gespannt sein, was sich dahinter genau verbirgt. Vermutlich kann es wie das Hutkonzert das Herz des auf den einzelnen Euro schauenden Besuchers erfreuen.

Musiker von 1960 bis 1990

Bei der Band am Samstag, für die später mit dem Hut herumgegangen wurde und in dem anerkennender Weise auch ein Schein landete, handelte es sich um das Burgriedener Trio „Acoustic Pur“. Zwei Männer und eine Frau bilden diese Coverband. Das Trio hat sich auf Hits des vergangenen halben Jahrhunderts, primär zwischen 1960er- und 1990er-Jahren, aus Rock und Pop spezialisiert. So erklangen Klassiker, wie zum Beispiel von Simon und Garfunkel „Mrs. Robinson“, von Queen „Don’t stop me now“, dem Electric Light Orchestra „Don’t bring me down“ oder auch den Carpenters „Top of the world“.

Das Hutkonzert mit „Acoustic Pur“ war gut besucht, allerdings nicht mit so vielen Besuchern, die eintrittspflichtige Konzerte im „Stellwerk³“ heuer schon gesehen haben sollen. Zumeist war die Liedauswahl auf die Sängerin zugeschnitten. Zu den jüngeren Titeln gehörte zum Beispiel aus den 90er-Jahren das „I will allways love you“ der viel zu früh verstorbenen Whitney Houston oder später aus dem Jahrzehnt das „Kiss me“ von Sixpence none the Richer. Gut aushalten ließ es sich während des Konzerts nicht nur direkt vor der Band, sondern bei geöffneter Terrassentür auch im Freien im Pavillon.