Achtal-Galerie feiert am Freitag Eröffnung

Die Kunstgalerie Achtal die Uwe Köhle mit fünf weiteren Künstlern aus der Region betreiben will, wird am Freitag zum ersten Mal für die Öffentlichkeit ihre Türen öffnen. Freitag und Samstag, jeweils ab 18 Uhr, wollen die Künstler mit ihren Gästen die Eröffnung der neuen Galerie feiern.

„Ich musste mich einfach vergrößern“, erklärt Holzkünstler Uwe Köhle. Bis vor Kurzem war er mit seinem bearbeiteten Baumstämmen direkt in der Marktstraße zu finden, doch dort hatte er nur 35 Quadratmeter, um seine Holzkunst zu präsentieren. Am neuen Standort, in der Bahnhofstraße 12, sind es etwa 90. Der Besitzer habe ihn angesprochen, ob er nicht einziehen wolle, so Köhle und er habe dem Angebot nicht widerstehen können. Zuvor war in den Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße eine Versicherungsagentur untergebracht, davor war viele Jahre lang das Schuhhaus Roser dort zu finden.

Viel habe man vor dem Einzug nicht machen müssen, blickt Köhle zurück, der Vermieter habe die Räumlichkeiten gut vorbereitet. Aber ein paar kleinere Veränderungen stünden noch an. So will Köhle zum Beispiel die Schaufenster anders gestalten, sie sollen noch ein wenig edler wirken.

Doch kaum waren die bearbeiteten Baumstämme aufgestellt wurde klar: An den weißen Wänden ist noch viel Platz. Also holte Köhle weitere Künstler aus der Region dazu: Günther Erwin Hanft (Digitalkunst), Sandra Kelbert (Abstrakte Malerei), Jürgen Späth (Surreale Malerei), Rainer Stetter (Popart) und Ulrich Kelbert (Surreale Malerei) füllen jetzt die Wände. Alle stammen aus der Region„Es ist schön, dass ich die Kollegen von der Künstlergruppe dafür begeistern konnte“, so Köhle.

Bereits an den beiden Eröffnungsabenden können die Besucher die Werke der sechs Künstler kaufen. Für die Zukunft seien auch feste Öffnungszeiten geplant, so Köhle, voraussichtlich immer freitags. Die Künstler wollen ihre Werke regelmäßig austauschen, so dass dem Besucher immer wieder etwas Neues geboten wird. Auch Themenausstellungen könnte es geben, kündigt Uwe Köhle an.

Schon jetzt sei die Resonanz auf die neue Galerie enorm, beobachtet Köhle. Immer wieder blieben Leute stehen und schauten durch die großen Schaufenster der Achtal-Galerie. „Hier ist einfach alles viel offener, freundlicher und heller“, schwärmt Köhle. Abends sollen die Schaufenster auch beleuchtet werden, um noch mehr Blicke anzuziehen. Zu diesem Zweck soll es auch noch eine beleuchtete Außenwerbung geben – dafür suchen die Künstler noch einen Sponsor.

Für die beiden Eröffnungsabende am Freitag und Samstag sei kein großes Programm geplant, Harry Reichert aus Schmiechen wird für die Verpflegung sorgen und im Garten des Nachbarn soll ein Zelt aufgestellt werden, falls das Wetter schlecht wird, so Köhle.

Die Kunstgalerie Achtal ist am Freitag, 29. April, und Samstag, 30. April, jeweils ab 18 Uhr für Besucher geöffnet. Der Eintritt ist frei.