Abstimmung für Wanderwege

Wasserfallsteig, Dreifürstensteig, Felsenrunde – nur drei der Wanderwege aus dem Gebiet der Schwäbischen Alb, die in den vergangenen Jahren für Furore gesorgt haben bei der Publikumsabstimmung des Wandermagazins zu Deutschlands schönstem Wanderweg. In diesem Jahr sind mit dem Albschäferweg und der „DonauWelle“ Eichfelsen-Panorama gleich zwei Wege aus dem Gebiet der Schwäbischen Alb nominiert. Noch bis einschließlich 30. Juni kann online abgestimmt werden. Das kündigt der Schwäbische Alb Tourismusverband (SAT) an.

Schafe und die Schwäbische Alb, das passt einfach – und hat Tradition. In der Heidenheimer Brenzregion können sich Wanderfans auf die Spuren der Schäferinnen und Schäfer begeben, die mit ihren vierbeinigen Helferlein das Landschaftsbild der Schwäbischen Alb seit Jahrhunderten maßgeblich prägen. Auf den knapp 160 Kilometern des vom Deutschen Wanderverbands als Qualitätsweg ausgezeichneten Weitwanderweges geht es vorbei an herausragenden Kulturschätzen und Zeugen der Erdgeschichte wie dem durch einen Meteoriteneinschlag entstandenen Steinheimer Becken, dem eindrucksvollen Kloster Neresheim oder einem Teil des UNESCO-Welterbes „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“: der Vogelherdhöhle im Archäopark Vogelherd.

Die Rundtour des Albschäferwegs ersteckt sich auf nahezu 160 Kilometern in zehn Etappen die ein entspanntes Wandervergnügen so der SAT. Nominiert ist die Strecke deshalb auch in der Kategorie Mehrtagestouren.

Wo man vom Oberen Donautal spricht, ist der Ausblick vom Eichfelsen, der der DonauWelle Eichfelsen-Panorama ihren Namen gab, oft nicht weit. Egal ob mit durchs Tal waberndem Nebel, inmitten einer mittäglichen grün-blauen Symphonie, zu Tagesbeginn oder -ende mit farbenprächtigem Himmel: Der Eichfelsen und sein Ausblick haben etwas Magisches an sich. Die gut 15 Kilometer lange, aussichtsreiche Rundtour - durch das Deutsche Wanderinstitut als Premiumweg zertifiziert ´- hat aber noch mehr zu bieten. Zum Beispiel die Petershöhle, in der einst vermutlich Mönche des nahen Kloster Beuron gelebt haben oder die mächtige, auf Felsen thronende Burg Wildenstein. Immer dabei: Die junge Donau, die sich szenisch ihren Weg durch den Schwäbischen Grand Canyon gebahnt hat. Die Donauwelle ist bei den Tagestouren nominiert.

Die Online-Abstimmung beim Wandermagazin, dem seit 1984 bestehenden renommierten Fachmagazin für alle Outdoorbegeisterten, läuft noch bis einschließlich 30. Juni. Aus 100 eingereichten Vorschlägen wurden von einer vierköpfigen Fachjury und bundeslandbezogenen Expertinnen und Experten 25 Wege aus dem Bundesgebiet nominiert. Die Entscheidungsrunde ist rein publikumsbasiert, sodass am Ende die Favoriten der Wanderfans auf dem Siegertreppchen stehen werden.