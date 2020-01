Zum Abschluss der Hauptrunde B Südost in der Nachwuchsbasketball-Bundesliga (NBBL) tritt das Team Urspring am Sonntag, 2. Februar, 12.30 Uhr, bei den Merlins Crailsheim an.

