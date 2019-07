97 Kinder erleben auf dem Sportgelände Ferienspaß

Zum 16. Mal veranstaltet der FC Schelklingen-Alb in diesem Jahr den Ferienspaß Justingen-Ingstetten-Magolsheim. Die Einführung fand am Sonntagnachmittag in der Heinrich-Bebel-Halle bei Ingstetten statt.

97 Kinder sind dabei

Unterstützt durch die katholische Langjugend Justingen/Ingstetten, den TSV Ingstetten, den Gesangverein Ingstetten, den Albverein und den Förderverein Magolsheim, betreut der Fußballclub diese Woche auf dem Ingstettener Sportgelände 97 Teilnehmer aus allen drei Orten und darüber hinaus. Begleitet von ihren Eltern fanden sich die Lagerteilnehmer in der Halle ein. Hier wurden sie in zehn Gruppen eingeteilt.

Jede Gruppe hat einen originellen Namen und wird von zwei Jugendlichen betreut. Für Coco sind Lara und Moritz zuständig, für die Affenbande Sophia und Clemens, für Balu Miri und Niklas, für Donkey Kong Sarah und Maike, für die Amazonen Elena und Theresa, für Hakuna Matata Robin und Michi, für die Rangers Hannah und Christina, für die Jungle Stars Noah und Philipp, für Mogli Pascal und Vanessa, für Tarzan & Jane Janina und Maria.

Buntes Programm

Michael Blankenhorn, der Vorsitzende des FC Schelklingen/Alb, begrüßte alle Anwesenden und machte den Eltern unmissverständlich klar, dass sie unter der Woche im Camp unerwünscht sind. Dann ließ er die mit hellgrünen T-Shirts bekleideten Betreuer einmarschieren und einen gut einstudierten Gruppentanz vorführen, gab die Gruppeneinteilung bekannt und stellte das Organisationsteam vor. Blankenhorn leitet das Lager zusammen mit Julian Bartsch, Benjamin Lock und Lukas Moser.

Bei den Kennenlernspielen waren die Eltern schon hinauskomplimentiert. Nach einem Programm der Landjugend folgte ein Lagergottesdienst. Für Montag hatte der Förderverein Spiele auf dem Gelände organisiert, für Dienstag der Gesangverein einen Ausflug nach Tripsdrill. Bei der Heimfahrt wird die Gruppe zur Rückwanderung ausgesetzt. Der Albverein lässt am Mittwoch ein Eismobil gestalten und Steine bemalen. Am Donnerstag lädt der TSV Ingstetten zum Schwimmen nach Blaubeuren. Am Freitag bereiten die Teilnehmer den Abschlussabend vor. An diesem dürfen ab 19.30 Uhr in der Halle Verwandte und Bekannte wieder dabei sein.