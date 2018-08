88 Teilnehmer beim Zeltlager in Ingstetten

88 Kinder im Alter zwischen acht und 16 Jahren erleben derzeit Tage voller Spiel, Spaß und Abenteuer im Zeltlager in Ingstetten. Bereits am Samstag bauten die Kinder ihre Zelte auf. Am Sonntag wurde dann der 15. Ferienspaß auf dem Sportgelände in Ing-stetten vom Organisations-Team und der Lagerleitung Julian Bartsch, Lukas Moser und Michael Blankenhorn, Vorstand des FC Schelklingen-Alb, eröffnet.

In diesem Rahmen wurden den Kindern die Lagerleiter und alle Helfer vorgestellt und dann wurden sie in ihre Gruppen eingeteilt. Anschließend mussten sich die Eltern auch schon verabschieden. Das diesjährige Motto „Helden der Zeit“ begleitet die Kinder und Jugendlichen in den verschiedenen Programmpunkten durch die Woche. Die 88 Teilnehmer wurden in acht Gruppen eingeteilt, die von 19 Jugendlichen betreut werden. Zusätzlich werden die Jugendlichen von drei weiteren Helfern unterstützt. Unter den zahlreichen helfenden Händen darf eine nicht fehlen: Küchenfee Katharina Oeser.

FC Schelklingen-Alb organisiert

Der FC Schelklingen-Alb organisiert den Ferienspaß. Unterstützt wird der Verein dabei von weiteren Vereinen, wie der katholischen Langjugend Justingen/Ingstetten, dem TSV Ingstetten, dem Gesangsverein Frohsinn Ingstetten und dem Förderverein Magolsheim. Die einzelnen Vereine gestalten Programmpunkte wie diverse Spiele, einen Ausflug ins Freibad Blaubeuren oder in den Kletterpark „MobiPark Laup-heim“. Außerdem finden abends zahlreiche Workshops statt. Dazu gehören der Tanzworkshop, Gute-Nacht-Geschichten, Klappstühle bauen und Turnbeutel bemalen.

Wie in jedem Jahr sammeln sich alle Teilnehmer durch den Tanz „Jingles“. Die Nachtwache übernimmt der FC Alb sowie die Feuerwehr Magolsheim. Ebenfalls auf dem Programm steht ein separates Jugendprogramm mit Daniel Rommel und Fabian Mayer. Für die Jugendlichen steht die Trampolinhalle und Geochaching auf dem Plan. Mit Uli Blankenhorn und Marcel Kley gestalten alle Teilnehmer gemeinsam eine Lagerzeitung. Auch eine Bilderpräsentation wird mit Thomas Kley auf die Beine gestellt. Ganz wichtig ist der traditionelle Fackeltanz. Dieser wird einstudiert und am Freitag beim Abschlussabend den Verwandten, Freunden und Bekannten vorgeführt.

