58 Mutations-Befunde im Alb-Donau-Kreis und Ulm

Das Gesundheitsamt hat weitere Nachweise von Ansteckungen mit Coronavirus-Mutationen erhalten. Diese Befunde stammen vornehmlich aus Reihentestungen in Zusammenhang mit ersten Fällen.

In einem Importunternehmen im Industriegebiet Donautal haben sich bislang 20 Angestellte mit einer Covid19-Variante infiziert. Alle Befunde weisen die Mutation an der Stelle N501Y nach, welche die Übertragbarkeit des Virus deutlich erhöht.

Kontakt mit Infizierten

Der Ausbruch dehnt sich inzwischen auch auf sieben weitere Personen aus, die nicht in diesem Betrieb tätig sind, aber Kontakt zu infizierten Mitarbeitenden hatten. Über eine solche Verbindung ist nun höchstwahrscheinlich ein weiteres Unternehmen in Schelklingen betroffen. Aktuell sind drei Arbeitskräfte mit Virus-Varianten infiziert. Das Gesundheitsamt hat am Donnerstag umgehend eine Reihentestung von rund 60 Personen in den betroffenen Abteilungen veranlasst. Die Testergebnisse stehen aus.

Auch für das Ausbruchsgeschehen, das in Zusammenhang mit einer Großbaustelle im Industriegebiet Donautal steht, ist ein weiterer Mutationsbefund eingetroffen. Bei dem Infizierten handelt es sich um einen Arbeiter, der in Sammelunterkunft in Blaustein lebt. Die übrigen Bewohner sind ebenfalls bereits getestet und isoliert.

Außerdem erhielt das Gesundheitsamt weitere Meldungen von Mutationsbefunden, die nach derzeitigem Kenntnisstand nicht miteinander in Verbindung stehen und nur eine geringe Anzahl an Personen betreffen. Damit verändert sich die Zahl der Mutationsbefunde auf insgesamt 58 Fälle.