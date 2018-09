29 Gleitflieger messen sich im Zielfliegen

Bei Sonnenschein, aber ganz leichten Böen hat das 30. Pokalfliegen in Hütten am ehemaligen Skihang stattgefunden. 29 Gleitschirmflieger beteiligten sich im Zielfliegen. In drei Durchgängen, mit denen am Samstag begonnen worden war, wurde der Beste ermittelt. Es galt, den in der Wiese markierten Zielpunkt von rund einem Meter Durchmesser zu treffen. Auch mehrere Frauen beteiligten sich an dem Wettbewerb, der gut besucht war und von Fluglehrer Ernst Unfried moderiert wurde. Teilweise sorgten Böen im entscheidenden dritten Durchgang dafür, dass der anvisierte Zielpunkt nicht in gewünschter Form erreicht werden konnte.

Im Vorjahr waren die Lokalmatadore, Vater und Sohn Kiem, Felix und Horst Friedrich, auf den vorderen Plätzen gelandet. Und auch heuer dominierten die beiden wieder. Sie gingen als Favoriten in den entscheidenden Durchgang und hielten diesmal auch die Fahne als Vertreter aus dem Schelklinger Stadtgebiet hoch. Veranstalter und Ausrichter des Wettbewerbs sind der Gleitschirmfliegerverein Urenschwang zusammen mit der Flugschule Ulm und dementsprechend kommen die Mitglieder und Wettbewerbsteilnehmer grob gesagt aus dem Bereich zwischen Ulm, Laichingen und Ehingen, wobei heuer weitere heimische Mitglieder zwar anwesend waren, aber einmal pausierten.

Laut Vereinschef Ralf Straub erlebt der Gleitschirmfliegerverein auch eine Verjüngung. Straub führt das auf das neue Angebot zu, dass neben dem reinen Gleitschirm am Urenschwang neuerdings auch Streckenflüge gemacht werden, zum Beispiel in den Bergen, denen der Aufstieg zum Startpunkt vorausgeht. Das komme bei Jüngeren gut an. Etwa ein Drittel der Wettbewerbsteilnehmer am Wochenende, sagte Straub, gehöre dieser jungen Zielgruppe der bis 30-Jährigen an. Für die Bewirtung sorgte der Schützen- und Sportverein Hütten. Von den Biertischen aus konnten die Besucher den einschwebenden Zielfliegern zuschauen. Neu am Festplatz beim Schützenheim ist jetzt auch ein Chillbank, die von den Gleitschirmfliegern gesponsert und von Mitarbeitern der Schreinerei Kiem gebaut wurde und der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, um von der Chillbank auf den Schlossfelsen und ins Schmiechtal zu blicken.