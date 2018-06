23 Schüler haben in Schelklingen ihren Abschluss gemacht

Die Verabschiedung von Hauptschülern, letztmalig durch Werkrealschulleiter Jürgen Haas, hat am Mittwochabend in Schelklingen stattgefunden. Jürgen Haas wird ab August aufgrund des Zusammenschlusses zur Gemeinschaftsschule Allmendingen-Schelklingen nur noch für die Grundschule verantwortlich sein und sein Allmendinger Kollege Reinhold Krämer zum Schulleiter der Gemeinschaftsschule. Mit 23 Hauptschülern zeigte sich die aktuelle Abschlussklasse in üblicher Stärke. Einige werden eine Ausbildung beginnen, aber der überwiegende Teil wird eine weiterführende Schule besuchen. Rund ein halbes Dutzend strebt den Werkrealschulabschluss in Herrlingen an, weil die Schule dort seit einigen Jahren einen guten Ruf bei den Schelklingern genießt, obwohl vergleichbare Schule näher sind.

Klassenlehrer Torsten Knaudt bescheinigte dem Jahrgang, den er zwei Jahre geführt hat, ein „wilder, aber netter Haufen“ gewesen zu sein, den er doch vermissen werde. Unstimmigkeiten im Jahrgang, aber auch ein tolles Klassenleben räumten die Klassensprecher Aleyna Güney und Denis Vojkovic in ihrer kurzen Ansprache ein. Schulleiter Haas zeichnete ihnen ein Bild davon, wie angenehm es in Zukunft sein kann, von ehemaligen Schulkameraden auf der Straße mit einem freundlichen Wort begrüßt zu werden. Mit Handschlag verabschiedete er bei der Zeugnisübergabe die Jugendlichen.

Erreicht haben die 23 Hauptschüler einen Klassendurchschnitt von 2,8. Preise konnten keine vergeben werden, aber sieben Belobigungen für Einzeldurchschnitte von 2,0 bis 2,4. Als beste Schülerin wurde Stefanie Nardmann namentlich genannt. Durch die Feier zum Abschluss führten als Moderatoren Mert Durmus und Dennis Jekel. In einem Quiz ging es um Fakten zur Klasse. Babybilder mussten den Entlassschülern zugeordnet werden. Eine Bilderschau war der Abschlussfahrt gewidmet. Ein Zaubertrick wurde auf die Bühne gebracht. Ein kaltes Buffet war von den Schülern mit ihren Eltern bestückt worden, während die Achtklässler beim Getränkeverkauf im Einsatz waren. Schulleiter Haas dankte in der Veranstaltung der vormaligen Schulsekretärin Christa Kramer, die in den Ruhestand gegangen ist, und von Martina Nemeth ersetzt wird.