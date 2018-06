150. Powerdisco steigt im ganz großen Stil

Der Erfolg gibt dem Mutigen Recht, so heißt es. Dieser Sinnspruch darf auf die Powerdisco in Justingen angewendet werden, die am vergangenen Freitagabend ihre inzwischen 150. Auflage erlebte. Die besondere Zahl veranlasste zu einer Jubiläumsdisco im großen Stil mit drei Discjockeys und doppelt so vielen Bars, um die pünktlich und reichlich zuströmenden Gäste auf dem diesmal extra großen Discogelände rasch zu bewirten und mit unterschiedlicher Musik zu beglücken. Hip Hop, Partymusik und Titel längst vergangener Jahrzehnte für die älteren Semester wurden angeboten. Schließlich kamen gerade zum Jubiläum auch die einstigen Jugendlichen und Jungerwachsenen der Anfangszeit der Powerdisco mal wieder zu Besuch.

Powerdisco-Initiator Franz Rothenbacher denkt aufgrund des Erfolgs im Laufe der vergangenen zwei Jahrzehnte gerne an den Anfang im Jahr 1994 zurück. Man habe seine Idee für die Disco für verrückt gehalten und behielt mit der Einschätzung eben nicht Recht. Grund für die Einführung dieser Veranstaltung war ein zuvor vereinstypisches Zeltfest mit zu wenig Zulauf aus der Bevölkerung und damit zu wenig Gewinn. Rothenbacher als neuer SG-Vorsitzender schlug daher die Disco vor, die beim Publikum dann auch gut ankam. Über die Jahre musste die Fläche für die Besucher immer wieder erweitern werden. Fand die Disco zuerst im Sportheim statt, wurde bald die Terrasse dazugenommen, dann kam zur Terrasse eine Fläche dazu, die auch noch erweitert werden musste.

Zur 150. Powerdisco kam extra noch ein Partyzelt dazu, in dem es einen Discjockey, zwei Bars und viele Stehplätze gab. 70 Helfer in zwei Schichten besorgten die Bewirtung. Schließlich hatten 1000 Personen auf Facebook markiert, zu kommen.