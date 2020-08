11 000 Euro Schaden: 67-Jährige kracht in Gegenverkehr

Auf ihrem Weg durch Justingen hat am Montag eine 67-Jährige einen Unfall verursacht wie die Polizei mitteilt. Die Fahrerin sei gegen 14 Uhr von Ingstetten her kommend durch die Weite Straße gefahren, als sie nach links ausweichen musste, weil rechts ein Auto parkte. Danach fuhr die Seniorin laut den Beamten aber nicht wieder nach rechts. Deshalb stieß ihr Renault mit einem Opel zusammen, der ihr begegnete.

Leichte Verletzungen

Durch den Aufprall wurde die 69-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Frau und brachte sie in eine Klinik. Die Opelfahrerin überstand den Unfall unverletzt. Die Polizei ermittelte die Ursache des Unfalls. Sie schätzt den Sachschaden auf rund 11 000 Euro.

Damit alle sicher ankommen

„Es ist möglichst weit rechts zu fahren": So steht es in der Straßenverkehrsordnung. Wer also an einem Hindernis vorbeifährt, betont die Polizei,. und deshalb nach links ausweichen muss, muss danach wieder nach rechts fahren. So können Unfälle und gefährliche Situationen vermieden werden. Damit alle sicher ankommen.